Mitsubishi Power Americas, Inc. entregó el primer cargamento de equipos centrales para la planta de producción de hidrógeno integrada Hydaptive TM que forma parte del Advanced Clean Energy Storage Hub (ACES Delta Hub), en Delta, Utah.

Electrolyzers arrive at the ACES Delta project in Delta, Utah. (Photo: Business Wire)

Hydaptive TM empleará energía renovable mediante electrólisis para producir hidrógeno ecológico al dividir el agua en hidrógeno y oxígeno por electrólisis. Esta operación marca un nuevo hito en el desarrollo del proyecto y constituye un paso más en el avance del uso a largo plazo del hidrógeno ecológico como medio para reducir las emisiones de carbono en Estados Unidos.

La entrega del equipo de Mitsubishi Power se está coordinando con el plazo de entrega del lugar de la construcción para optimizar la línea de tiempo del proyecto en general. Una vez que se haya completado, el sistema de ACES Delta Hub podrá casi que duplicar el nivel de producción anual de hidrógeno limpio en todo el mundo.

El ACES Delta Hub, un proyecto conjunto liderado por Mitsubishi Power Americas y Chevron U.S.A. Inc.'s New Energies Company (antes Magnum Development), es una instalación de hidrógeno limpio a gran escala y de categoría mundial que está diseñada para producir, almacenar y suministrar hidrógeno ecológico en el oeste de EE.UU. En un principio, el centro será capaz de convertir 220 MW de energía renovable en casi 100 toneladas diarias de hidrógeno ecológico, que luego se almacenarán en dos enormes grutas de sal, que tendrán una capacidad de almacenamiento de más de 300 GWh de energía no contaminante que podrá utilizarse. Estas grutas de sal se encuentran en la única formación geológica importante de domos salinos del oeste de Estados Unidos.

Una tubería de ACES Delta Hub se encargará de suministrar hidrógeno al proyecto cercano de la central eléctrica "IPP Renewed" de la agencia Intermountain Power Agency para lograr que haya un almacenamiento de energía para la época del año y utilizable mediante el uso de dos turbinas de gas de primer nivel de Mitsubishi Power, J-series. Las turbinas utilizan un 30% de hidrógeno mezclado con gas natural para iniciarse. El objetivo es pasar a un 100% de hidrógeno para el año 2045, o antes, a fin de conseguir que se genere electricidad a escala comercial sin tener emisiones de carbono. En conjunto, las turbinas de alto rendimiento tienen una capacidad de generación eléctrica de 840 MW.

“Las tecnologías integradas Hydaptive TM podrán empoderar a nuestros clientes para que produzcan hidrógeno eficiente y de costo mínimo a escala. Además, se facilita la transición a un futuro energético más limpio y más sustentable. La entrega de este equipo representa uno de los muchos hitos que hemos tenido a medida que terminamos el centro ACES Delta Hub", afirma Kent Rockaway, vicepresidente de producción de hidrógeno en Mitsubishi Power Americas.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) la empresa que tiene sede central en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2,700 expertos y profesionales de generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados están enfocados en empoderar a nuestros clientes para que puedan combatir al cambio climático de manera económica y confiable sin dejar de generar prosperidad para el ser humano en todo el continente americano: Norte, Centro y Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas; trenes de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles medioambientales; y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y servicios. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que utilizan inteligencia artificial para permitir que las plantas de energía puedan operar con autonomía. Mitsubishi Power es una marca de soluciones energéticas de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). (MHI). Con sede en Tokio (Japón), MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, con actividades de ingeniería y fabricación que abarcan a los sectores de la energía, las infraestructuras, el transporte, la industria aeroespacial y la defensa. Para obtener más información, visite la página werb de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

