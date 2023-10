LAKE MARY, Florida.--(BUSINESS WIRE)--oct. 3, 2023--

La empresa Mitsubishi Power y Grand River Dam Authority (GRDA), la entidad pública más grande de Oklahoma, firmaron formalmente un acuerdo para suministrar la segunda turbina de clase avanzada para el centro energético Grand River Energy Center de Chouteau, Oklahoma. Esta turbina será la primera turbina de gas de tipo M501JAC que funcionará en un ciclo simple en los Estados Unidos. Dará flexibilidad operativa y tiempos de inicio rápidos a fin de poder satisfacer las necesidades de la red eléctrica de GRDA, actualmente en evolución. La Unidad 4 reemplaza a la última unidad de carbón que quedaba en el centro Grand River Energy Center. Marca un cambio del mercado hacia el uso de las turbinas de gas avanzadas para usar en las aplicaciones de punta.

Este es el segundo proyecto que la entidad Grand River Dam Authority le adjudica a Mitsubishi Power en los últimos 10 años y afianza el vínculo a largo plazo que hay entre las dos empresas. La primera turbina de gas de avanzada de la serie J que se puso en funcionamiento en los EE. UU. se encuentra en el proyecto Unidad 3 del centro, que es una central eléctrica de ciclo combinado con una turbina de gas (CCGT, por sus siglas en inglés) de 500 MW que comenzó a funcionar en 2017 y creó un nuevo estándar de eficiencia y fiabilidad.

La ceremonia para firmar la Unidad 4 se celebró el día 2 de octubre de 2023 en el centro energético, en donde también se anunció que está previsto que la construcción del proyecto comience en enero de 2024 y que la unidad esté operativa para abril de 2026. Ambos acuerdos incluyen también la prestación de servicios y el mantenimiento a largo plazo, las piezas de repuesto y la supervisión remota para las unidades.

La turbina de gas de refrigeración por aire M501JAC para la Unidad 4 reemplazará a la Unidad 2 del centro energético, que es un generador de carbón de 492 MW que entró en funcionamiento en el año 1985. Gracias al reemplazo de estas centrales de carbón que ya están anticuadas y que son menos eficientes, la sustitución por otras unidades de gas natural que son más limpias ayudará a reducir las emisiones y a cumplir con los objetivos de eficiencia. Así, se proporcionará un recurso a largo plazo para obtener energía confiable y costeable. La turbina de gas de la Unidad 4 también es apta para el hidrógeno y se puede adaptar en el futuro para operar con una mezcla o totalmente con hidrógeno.

Bill Newsom, presidente y gerente general de Mitsubishi Power Americas comentó: “Al reemplazar las unidades a carbón con turbinas de gas de avanzada, de clase J, incluso la turbina con capacidad de hidrógeno de la Unidad 4, GRDA demuestra que sigue con su compromiso de producir energía de manera más limpia, flexible y confiable. La relación a largo plazo con GRDA nació de la confianza mutua que se fue cultivando durante casi una década. Esperamos seguir con nuestro compromiso de ofrecer tecnología de alta calidad y prestar servicios para GRDA".

“Nos entusiasma esta inversión histórica para mejorar la cartera de la generación en GRDA”, afirma Dan Sullivan, gerente general de GRDA. Sullivan también comentó: "La larga y comprobada historia con Mitsubishi Power, además del sólido vínculo que hemos ido creando en esta última década, nos permite invertir para generar energía de clase internacional y ayudar a que GRDA pueda seguir cumpliendo con las crecientes demandas para que haya un suministro de energía que sea costeable y confiable para los clientes".

