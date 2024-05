Mitsubishi Power suministrará tecnología para el mayor proyecto de fiabilidad de Brasil

LAKE MARY, Fla.--(BUSINESS WIRE)--may. 31, 2024--

El consorcio formado por Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) y CONSAG Engenharia, una empresa de Andrade Gutiérrez (CONSAG), firmó recientemente un acuerdo con Portocem Geração de Energia S.A. y New Fortress Energy, Inc. (NFE) para la ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de la Central Termoeléctrica Portocem (UTE Portocem) en Brasil.

La ceremonia de firma se celebró el 10 de mayo de 2024 en Tokio, en la sede de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (empresa matriz de Mitsubishi Power) y contó con representantes de todas las partes del consorcio. En el acto se celebró este hito de la mayor central térmica de gas de ciclo simple de Brasil mediante una ceremonia tradicional japonesa de la muñeca Daruma. La muñeca Daruma es una costumbre que se utiliza al establecer un deseo o una meta, y ésta simboliza el objetivo común de que Portocem sea un proyecto de éxito.

En el acuerdo EPC, Mitsubishi Power suministrará cuatro turbinas de gas refrigeradas por aire mejoradas M501JAC para operar en ciclo simple en UTE Portocem. CONSAG será responsable de proporcionar el balance de planta , utilidades, obras civiles, montaje y puesta en marcha de la planta, así como la implementación de la línea de transmisión y la subestación. El resultado de esta colaboración será el suministro de 1,6 GW de potencia firme y despachable en lo que será la mayor central eléctrica de pico de Brasil y una de las mayores centrales eléctricas construidas en América Latina, para proporcionar energía fiable a la red nacional de Brasil, suministrando una capacidad adicional muy necesaria para respaldar la actual dependencia de la energía hidroeléctrica.

El proyecto y su Contrato de Reserva de Capacidad de 15 años recibieron la aprobación total del regulador en marzo de 2024. Portocem Geração de Energia S.A. fue el mayor ganador de la primera subasta de reserva de capacidad de energía en diciembre de 2021, y el proyecto marca el tercer proyecto de turbina de gas de servicio pesado de tecnología avanzada de Mitsubishi Power en Brasil en 5 años para un total de aproximadamente 2,6 GW de capacidad de turbina de gas.

El funcionamiento comercial está previsto para 2026, y la construcción de la central térmica ya está en marcha. NFE finalizó recientemente la construcción y puesta en marcha de la terminal de GNL de Barcarena, que suministrará GNL a más de 2,2 GW de capacidad (propiedad de NFE) en Pará (Brasil).

"El proyecto UTE Portocem es un ejemplo más de cómo el sector brasileño de generación de energía está reconociendo la necesidad de una tecnología de generación de energía avanzada y más limpia para satisfacer las necesidades de un mercado cambiante", dijo Tim Shore, vicepresidente sénior comercial de LATAM y líder regional de Mitsubishi Power Américas. "En Mitsubishi Power, tenemos la tecnología para apoyar esta transición y agradecemos a Portocem Geração de Energia S.A. por elegirnos para este importante proyecto".

El uso de la energía en Brasil ha variado en los últimos años, en parte debido a las sequías y a factores medioambientales, y en parte debido a la electrificación del 99,5 % de los hogares. En una segunda actualización de su NDC (octubre de 2023), Brasil fijó unos ambiciosos objetivos de descarbonización, con una reducción del 49 % de las emisiones de GHG para 2025 y del 53 % para 2030 en comparación con los niveles de 2005, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 ( Enerdata ).

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2800 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para combatir el cambio climático de manera asequible y fiable, al tiempo que promueven la prosperidad humana en América del Norte, Central y del Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas; trenes de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y servicios. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que utilizan la inteligencia artificial para permitir el funcionamiento autónomo de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones energéticas de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). (MHI). Con sede en Tokio (Japón), MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan los sectores de la energía, las infraestructuras, el transporte, la industria aeroespacial y la defensa. Para obtener más información, visite el sitio Web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

