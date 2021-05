Mitsubishi Power y Powin se asocian para mejorar la confiabilidad de la red de California con dos proyectos de almacenamiento de energía en baterías

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--may. 4, 2021--

Southern Power ha adjudicado a Mitsubishi Power Americas, Inc. y Powin, LLC un pedido de dos proyectos de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) a escala de servicios públicos por un total de 640 megavatios hora (MWh). Estos proyectos mejorarán la confiabilidad de la red de California con capacidad adicional de recursos flexibles para integrar la energía renovable intermitente a la red.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210504005973/es/

Mitsubishi Power Americas, Inc. y Powin, LLC ayudarán a Southern Power a mejorar la confiabilidad de la energía renovable en California con dos proyectos de sistemas de almacenamiento de energía de baterías (battery energy storage system, BESS) a escala de servicios públicos. Los proyectos por un total de 640 megavatios hora se instalarán en las instalaciones solares Garland y Tranquility de Southern Power para proporcionar una capacidad adicional de recursos flexibles que integren la energía renovable intermitente a la red. (Crédito: Mitsubishi Power))

Los proyectos BESS se encuentran entre los primeros proyectos de almacenamiento y energía solar coubicados en California y representan algunas de las modificaciones más grandes de energía solar y almacenamiento en América del Norte hasta la fecha. Están diseñados para un ciclo de vida de 20 años y cuatro horas de duración de almacenamiento de energía. La instalación solar Garland de 205 megavatios (MW) de Southern Power en el condado de Kern agregará 88 MW y 352 MWh de almacenamiento de energía, y su instalación solar Tranquility de 204 MW en el condado de Fresno agregará 72 MW y 288 MWh. Está previsto que ambos proyectos entren en funcionamiento en 2021.

Los proyectos de almacenamiento de energía serán propiedad de AIP Management y Global Atlantic Financial Group, los cuales tienen intereses de propiedad existentes en las instalaciones solares de Garland y Tranquility que entraron en operación comercial en 2016. Southern Power opera los proyectos solares y será responsable de operar los proyectos de almacenamiento de energía una vez finalizados.

Estos dos proyectos de almacenamiento de energía se alinean con la estrategia de crecimiento de Southern Power de desarrollar y adquirir proyectos cubiertos por contratos a largo plazo con fuertes contrapartes crediticias.

Geoff Brown, director ejecutivo de Powin, señaló: “Nos complace continuar nuestra relación con Mitsubishi Power y haber sido seleccionados como socio de confianza por Southern Power para proporcionar BESS a largo plazo para los proyectos Garland y Tranquility. Este premio destaca el hecho de que la energía solar fotovoltaica a gran escala combinada con el almacenamiento de energía tenga un costo competitivo. Felicitamos a Southern Power por dar este paso para ayudar a California a alcanzar sus objetivos de energía limpia con almacenamiento de energía”.

Tom Cornell, vicepresidente sénior de NEXT de Mitsubishi Power manifestó: “Mitsubishi Power se complace en aprovechar nuestra red de capacidades en América y en todo el mundo para llevar soluciones bajas en carbono a Southern Power. Estos proyectos de almacenamiento de energía de baterías, que utilizarán tecnología de fosfato de hierro y litio, se ajustan a nuestra visión de proporcionar soluciones de almacenamiento de energía a corto y a largo plazo que incluyan iones de litio, hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento emergentes. Estamos orgullosos de ofrecer a Southern Power una solución de almacenamiento de energía para mejorar la confiabilidad de la red eléctrica de California. Junto con nuestros clientes y socios, estamos creando un Cambio en materia de energía ”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc., con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las soluciones de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power, Ltd. es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Powin, LLC

Powin es líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones de almacenamiento de energía de baterías seguras y escalables. Durante casi la última década, Powin ha trabajado para avanzar en su tecnología patentada de gestión de baterías y desarrollar ofertas de productos líderes en el mercado. Con sede en Tualatin, Oregon, Powin ha construido más de 600 MWh de sistemas, respaldando 54 proyectos en 10 estados y 8 países. Powin tiene una tubería contratada para suministrar más de 4000 MWh de sistemas de almacenamiento de energía a nivel mundial durante los próximos cinco años. El viaje de Powin acaba de comenzar. Si está interesado en obtener más información, visite www.powin.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210504005973/es/

CONTACT: Contacto con los medios de comunicaciónChrista Reichhardt

Mitsubishi Power

+1 407-484-5599

Christa.Reichhardt@amer.mhps.com Sarah Bray

Relaciones públicas de Innovant

+1 832-226-2116

Sarah@InnovantPR.com

Keyword: united states north america california florida

Industry keyword: alternative energy energy other energy utilities

SOURCE: Mitsubishi Power Americas, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/04/2021 10:56 am/disc: 05/04/2021 10:56 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210504005973/es