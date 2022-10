Mitsui Chemicals Group expondrá en la feria K2022 de Düsseldorf (Alemania)

Tokio--(business wire)--oct. 5, 2022--

Mitsui Chemicals, Inc. (Tokio: 4183; presidente y CEO: HASHIMOTO Osamu) y Mitsui Chemicals Europe GmbH (Düsseldorf, Alemania; presidente: HIRAIWA Takeshi) expondrán en la K2022, la primera feria mundial del plástico y el caucho, como Mitsui Chemicals Group. El evento está previsto que se celebre del 19 al 26 de octubre de 2022 en Düsseldorf (Alemania).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221005005352/es/

Mitsui Chemicals Group booth (Graphic: Business Wire)

En la feria, bajo el lema "Feel Good Chemistry for a sustainable world" (Química para sentirse bien en un mundo sostenible), Mitsui Chemicals Group presentará materiales y soluciones innovadores que contribuyen a la economía circular y a una sociedad sostenible y neutra en carbono. Además, se realizarán presentaciones técnicas los días 20 y 24 de octubre. Venga a conocernos a nuestro estand en K 2022 (pabellón 7a, estand D18).

Período de exposición:

19 de octubre (mié.) – 26 de octubre (mié.) de 2022

Lugar de celebración:

Recinto ferial de Düsseldorf / Düsseldorf (Alemania)

Ubicación del estand:

7a / d18

Productos/Soluciones

Tema

Arlen™

Una poliamida 6T modificada, resistente al calor y a la hidrólisis para los recambios metálicos y los componentes de los vehículos eléctricos

Aurum™

(TPI), un superplástico de ingeniería para aplicaciones de alto rendimiento a temperaturas extremas

Arcus™

Servicio de soluciones para piezas robóticas de polímero, incluido el diseño/selección y la producción de materiales

Exfola™

Película sellante para envases con buena repelencia al aceite y al agua

Econykol™

Polioles a base de biomasa para poliuretanos que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Soluciones de reciclaje para el envasado

RePLAYER TM – Sistema de capas plásticas renovables -

Soluciones de envasado monomateriales

Soluciones de envasado en papel

Tafnex™

Material compuesto a base de polipropileno y fibra de carbono para aplicaciones estructurales y estéticas

Tpxtm

Polimetilpenteno (PMP), un polímero a base de poliolefina con una densidad extremadamente baja, un punto de fusión elevado, capacidad de liberación y resistencia al vapor para equipos médicos y de laboratorio autoclavables

Concepto de módulo avanzado

Concepto de módulo avanzado para puerta trasera y puerta corredera

Ecobanco

Placa maestra de molde (Mold Master Plate, MMP) - moldeo tipo sándwich (reciclaje)

- 20 de octubre, 11:00 h. Tema: "Poliimida termoplástica (TPI) AURUM TM Una solución innovadora para los exigentes requisitos de aplicación al mantener un excelente rendimiento mecánico a temperaturas extremas" Moderador: Samer Ziadeh Experto técnico, equipo de soporte a los productos, división de I+D

- 24 de octubre, 14:00 h. Tema: "Opciones de diseño decorativo con compuestos termoplásticos a base de fibra de carbono y polipropileno" Moderador: Dr. Christos Karatzias Director sénior del equipo de Desarrollo de Nuevos Negocios, división de I+D

Visite nuestro sitio web para más información https://eu.mitsuichemicals.com/special/k2022/

Acerca deMitsui Chemicals(Tokio: 4183, ISIN: JP3888300005)

Los orígenes de Mitsui Chemicals se remontan a 1912 cuando comenzó a producir materias primas para fertilizantes químicos de subproductos del gas y del carbón, siendo la primera compañía en Japón en hacerlo. Este emprendimiento contribuyó significativamente a aumentar la productividad agrícola, un gran problema social en ese momento. Posteriormente, la compañía transformó su tecnología de los químicos del carbón a los químicos del gas, y en 1958 construyó el primer complejo petroquímico de Japón, dándole impulso al sector industrial nipón. En la actualidad, la compañía cuenta con muchos productos de primera categoría con ventas de más de 1600 billones de yenes y más de 160 empresas en 30 países. Su cartera de negocios incluye soluciones de vida y salud, soluciones para la movilidad, soluciones TIC y materiales básicos y ecológicos. Mitsui Chemicals continuará contribuyendo a resolver los desafíos sociales con su tecnología de vanguardia y mediante la "creación de nuevo valor para el cliente a través de la innovación". Para más información, consulte la página web https://www.mitsuichem.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221005005352/es/

CONTACT: Mitsui Chemicals, Inc.:

Contacto:

Contacts for inquiries about this project

Mitsui Chemicals Europe GmbH

marketing@mcie.de

+49 (0) 211-17332-0

URL: https://mcie.eu/contact

Keyword: germany europe japan asia pacific

Industry keyword: technology medical devices aftermarket automotive medical supplies alternative vehicles/fuels health robotics packaging recycling green technology chemicals/plastics automotive manufacturing manufacturing sustainability environment ev/electric vehicles

SOURCE: Mitsui Chemicals, Inc.

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 10/05/2022 11:32 am/disc: 10/05/2022 11:32 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221005005352/es

AP