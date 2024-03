NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas abrieron una investigación formal sobre las acusaciones de robo y apuestas ilegales que involucran a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y a su intérprete, Ippei Mizuhara.

Mizuhara fue despedido del equipo el miércoles luego de informes de Los Angeles Times y de ESPN sobre sus presuntos vínculos con una casa de apuestas ilegal y las afirmaciones de los abogados de Ohtani de que la estrella japonesa había sido víctima de un “robo masivo”.

“Las Grandes Ligas han estado recopilando información desde que nos enteramos de las acusaciones que involucran a Shohei Ohtani e Ippei (Mizuhara) en los medios de comunicación”, dijo la oficina del comisionado en un comunicado el viernes. “Hoy, nuestro Departamento de Investigaciones comenzó su proceso formal de investigación del asunto”.

Ohtani y los Dodgers estaban en Seúl, Corea del Sur, para su primera serie contra los Padres de San Diego cuando se publicaron los primeros informes. Los equipos regresaron a Estados Unidos después del partido del jueves por la noche y MLB no hizo comentarios públicos hasta que anunció la investigación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó el jueves que Mizuhara y Mathew Bowyer, el presunto corredor de apuestas ilegal, están bajo investigación criminal en Los Ángeles.

The Associated Press no ha podido contactar a Mizuhara para obtener declaraciones. No está claro si tiene un abogado. Mizuhara estuvo con el equipo en Corea del Sur hasta su despido. Se desconoce si abandonó el país.

Ohtani no ha emitido ninguna declaración y no habló con los reporteros en el clubhouse de los Dodgers después del juego del jueves por la noche.

Los Dodgers están listos para reanudar la temporada regular con su primer partido en casa el próximo jueves. El equipo tiene partidos de exhibición programados contra los Angelinos para el domingo, lunes y martes.

Mizuhara, intérprete personal y amigo cercano de Ohtani, le dijo a ESPN el martes que apostaba en el fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol americano universitario. Las reglas de la MLB prohíben a los jugadores y empleados de los equipos apostar, incluso legalmente en el béisbol, y también prohíben las apuestas en otros deportes con casas de apuestas ilegales o en el extranjero. Se castiga con una prohibición de un año del deporte. La sanción por apostar ilegalmente en otros deportes queda a discreción del comisionado.

Es el mayor escándalo de apuestas para el béisbol desde que Pete Rose aceptó una suspensión de por vida en 1989 después de que una investigación para MLB realizada por el abogado John Dowd descubrió que Rose hizo numerosas apuestas a que los Rojos de Cincinnati ganarían de 1985 a 1987 mientras jugaba y dirigía al equipo.