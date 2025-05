MLB readmite a Pete Rose y Shoeless Joe Jackson. Quedan habilitados para entrar al Salón de la Fama

NUEVA YORK (AP) — Pete Rose y Shoeless Joe Jackson fueron reincorporados el martes por el comisionado de béisbol Rob Manfred, lo que los hace elegibles para el Salón de la Fama del deporte después de que sus carreras se vieran empañadas por escándalos de apuestas deportivas.

La prohibición permanente de Rose fue levantada ocho meses después de su muerte y ocurrió un día antes de que los Rojos de Cincinnati honren al líder históricos de hits del béisbol con la “Noche de Pete Rose”.

Manfred anunció el martes el cambio de la política de MLB sobre la inelegibilidad permanente al explicar que las prohibiciones expirarían después de la muerte. Varios otros también verán su estatus cambiado por la decisión, incluidos todos los miembros de los Chicago Black Sox de 1919, Williams D. Cox, ex presidente de los Filis de Filadelfia, y Benny Kauff, ex jardinero de los Gigantes de Nueva York.

Bajo las reglas actuales del Salón de la Fama, lo más pronto que Rose o Jackson podrían ser inducidos sería en 2028.

Rose acordó una prohibición permanente el 23 de agosto de 1989, después de que una investigación encargada por las Grandes Ligas concluyó que Rose apostó repetidamente por los Rojos como jugador y manager del equipo de 1985 a 1987, una violación de una regla de MLB.

Rose solicitó por primera vez la reincorporación en septiembre de 1997, pero el comisionado Bud Selig nunca se pronunció sobre la solicitud. Manfred rechazó en 2025 una petición de reincorporación, diciendo que “Rose no ha presentado evidencia creíble de haber reconfigurado su vida".

Rose murió el 30 de septiembre a los 83 años, y una nueva petición fue presentada el 8 de enero por Jeffrey Lenkov, un abogado que representó a Rose. Lenkov y la hija de Rose, Fawn, se reunieron con Manfred el 17 de diciembre.

En una carta a Lenkov, Manfred escribió: “En mi opinión, se debe tomar una determinación sobre cómo debe interpretarse la frase ‘inelegible permanentemente’ a la luz de los propósitos y políticas detrás de la Regla 21, que son: (1) proteger el juego de individuos que representan un riesgo para la integridad del deporte prohibiendo la participación de tales individuos; y (2) crear un efecto disuasorio que reduzca la probabilidad de futuras violaciones por parte de otros".

“En mi opinión, una vez que un individuo ha fallecido, los propósitos de la Regla 21 se han cumplido", añadió. “Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego. Además, es difícil concebir una penalización que tenga más efecto disuasorio que una que dure toda la vida sin indulto. Por lo tanto, he concluido que la inelegibilidad permanente termina al fallecer el individuo disciplinado, y el señor Rose será eliminado de la lista de inelegibles permanentemente”.

Seleccionado 17 veces para el Juego de Estrellas en su carrera como pelotero de 1963-86, Rose tiene el récord de hits (4.256), juegos (3.562), turnos al bate (14.053), apariciones en el plato (15.890) y sencillos (3.215). Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1963, MVP en 1973 y MVP de la Serie Mundial en 1975. También se proclamó tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional y rompió el récord anterior de hits de 4.191, establecido por Ty Cobb de 1905-28.

Jackson bateó para .356 en su carrera y estuvo entre los ocho integrantes de los Chicago Black Sox que fueron sancionados por amañar la Serie Mundial de 1919. Jackson apareció dos veces en una boleta de la BBWAA antes del cambio de reglas del Salón, recibiendo el 0.9% en 1936 y el 1% de un voto de nominación en 1940.

¿Qué más necesita suceder para que Rose o Jackson lleguen al Salón de la Fama?

Bajo una regla adoptada por la junta directiva del Salón en 1991, cualquiera en la lista de inelegibles permanentemente no puede ser considerado para la elección.

La reincorporación de Rose ocurrió demasiado tarde para que fuera considerado para la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Si no estuviera en la lista de prohibidos permanentemente, Rose habría sido elegible en las boletas de 1992 a 2006. Su nombre fue escrito en 41 votos en 1992 y en 243 de 7.232 boletas (3.4%) durante los 15 años, votos que no fueron contados.

La presidenta de la junta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, dijo en un comunicado el martes que los jugadores afectados por la decisión de Manfred serían considerados.

“El Salón de la Fama del Béisbol siempre ha mantenido que cualquier persona eliminada de la lista de inelegibles permanentemente del béisbol se volverá elegible para la consideración del Salón de la Fama”, dijo. “La decisión de las Grandes Ligas de eliminar a individuos fallecidos de la lista de inelegibles permanentemente permitirá que la candidatura al Salón de la Fama de tales individuos ahora sea considerada".

Sin la prohibición, ambos jugadores son elegibles para la “Era Clásica del Béisbol” del Salón, que se reunirá para considerar a los jugadores en diciembre de 2027 y considera a aquellos cuyas mayores contribuciones al deporte fueron antes de 1980.

Un comité de visión histórica de diez personas selecciona a los candidatos de la boleta con la aprobación de la junta del Salón y la boleta es considerada por 16 miembros en las reuniones de invierno, con un voto del 75% o más necesario. Los miembros del comité incluyen miembros del Salón de la Fama, ejecutivos de equipos y medios/historiadores.

Entre los jugadores de la clase de 2028 elegibles para la boleta de la BBWAA están el dominicano Albert Pujols y el puertorriqueño Yadier Molina.

¿Ayudó Trump a que Rose fuera reincorporado?

Los partidarios de Rose han incluido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que tiene la intención de perdonar a Rose póstumamente. Manfred discutió a Rose con Trump cuando se reunieron en abril, pero no ha revelado detalles específicos de su conversación.

No está claro qué implicaría un perdón presidencial para Rose. Rose se declaró culpable el 20 de abril de 1990 de dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas, admitiendo que no reportó 354.968 dólares durante un período de cuatro años. Rose fue sentenciado el 19 de julio de 1990 por el juez de distrito de Estados Unidos, S. Arthur Spiegel, en Cincinnati a cinco meses de prisión. También fue multado con 50,000 y se le ordenó realizar 1.000 horas de servicio comunitario como asistente de un profesor de gimnasia con jóvenes de la ciudad en Cincinnati como parte de un período de libertad condicional de un año. Los primeros tres meses de la libertad condicional debían pasarse en la casa de transición. Rose reembolsó al Servicio de Impuestos Internos un total de 366.042 dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.