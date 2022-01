MLB rechaza plan de Rays para jugar en Florida y Montreal

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) ‚ÄĒ Las Grandes Ligas rechazaron el plan que los Rays de Tampa Bay propusieron para dividir la temporada entre Florida y Montreal.

El principal propietario de los Rays, Stuart Sternberg, anunció el jueves la decisión de MLB.

‚ÄúLa noticia de hoy es totalmente desalentadora‚ÄĚ, afirm√≥ Sternberg.

La idea de jugar en la zona de Tampa Bay y Montreal ha estado sobre la mesa en las √ļltimas siete campa√Īas ante los fallidos intentos de construir un estadio local de uso completo.

‚ÄúLas cosas hab√≠an avanzando bien y todo iba viento en popa, y no fue hasta hace poco que todo se complic√≥ y la verdad es que no entendemos lo que ha pasado", dijo. ‚ÄúNo me cabe duda que lo hab√≠amos querido lograr con nuestro plan de ciudades hermanos iba a ser aceptado por todo el deporte profesional. Grandes Liga simplemente no est√° preparado para hacer eso en este momento‚ÄĚ.

Montreal tuvo un club de Grandes Ligas desde 1969, a√Īo que los Expos debutaron, hasta 2024. Los Expos se mudaron a Washington y pasaron a ser los Nacionales a partir de la campa√Īa de 2005.

Los Rays están amarrados a un contrato para jugar como locales en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, y que expirará al final de la temporada de 2027. Han jugado en St. Petersburg desde que debutaron como club de expansión en 1998.