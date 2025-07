MLS: Lionel Messi, sancionado

La propia Liga confirmó el castigo para el campeón mundial y para el lateral ibérico al explicar que "de conformidad con el reglamento, cualquier jugador que no participe en el All Star Game sin el consentimiento de la MLS no podrá disputar el siguiente partido con su franquicia".

Tanto Messi como Alba, se bajaron a último momento del compromiso que tenían el miércoles por la tarde y que enfrentó a las máximas figuras de la MLS con las estrellas de la Liga MX de México, en un partido que ganaron por 3-1 las primeras en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

A raíz de su ausencia, ambos futbolistas fueron excluidos del próximo partido que Inter de Miami jugará el sábado frente al FC Cincinnati, líder de la Conferencia Este, confirmó Don Garber, comisionado de la MLS, al explicar que la decisión fue "muy difícil" de adoptar, pero resultó irremediable.

Garver había expresado su comprensión respecto de Messi debido a la cantidad de compromisos que el astro argentino, capitán y goleador histórico de la selección "albiceleste", afrontó en las últimas semanas, que incluyeron su participación con Inter de Miami en el Mundial de Clubes.

El también argentino Javier Mascherano, entrenador de la franquicia de Miami, había solicitado que tanto Messi, su ex compañero en la selección nacional y en Barcelona, como Alba, con quien también compartió plantel en el "blaugrana", fuesen eximidos de ese compromiso para poder gozar de un merecido descanso. (ANSA).