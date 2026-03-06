MLS: trump abre otro "frente"

El diario Estado de San Pablo, uno de los más tradicionales del país, tituló: "Messi se encuentra con Trump y el presidente dice que el argentino es mejor que Pelé"

La nota fue ilustrada con una foto del mandatario junto al atacante de Inter de Miami durante un evento realizado este jueves en la Casa Blanca para homenajear a los campeones de la Major League Soccer (MLS)

El diario menciona, además, que Trump "se confundió al hablar con el atacante uruguayo Luis Suárez (..) diciendo que es brasileño". Suárez es ampliamente conocido en Brasil donde actuó en el club Gremio de Porto Alegre

El portal de noticias G1, del grupo Globo, escribió que durante el evento "el presidente de los Estados Unidos preguntó: "¿quién es mejor, Pelé o Messi?" y los jugadores de Inter de Miami, situados a sus espaldas, respondieron que es Messi, por lo que Trump concluyó: "Yo vi jugar a Pelé, pero tú eres mejor"

G1 recordó que el tricampeón mundial brasileño jugó en el Cosmos de Nueva York, al que arribó en los años 70 para fortalecer la popularidad del fútbol, un deporte poco conocido por entonces en Estados Unidos, que este año será una de las sedes de la Copa del Mundo junto con México y Canadá

La presencia de Messi en la franquicia de Miami también apunta a expandir el fútbol en ese país, que albergó la Copa América de 2024 y donde cada día más jóvenes lo practican impulsados por la "pasión" importada por los inmigrantes, sobre todo los procedentes de Latinoamérica, como aquellos a los que reprime el Ice (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)

En lo que refiere a la visita de Messi a la Casa Blanca, el diario deportivo brasileño Lance! también mencionó la frase en la que Trump lo consideró mejor que Pelé y recordó que "es tradicional que el presidente reciba al campeón de las principales ligas deportivas. El último presidente que recibió un equipo campeón de la MLS fue Joe Biden, en 2024"

El diario carioca Correio da ManhÆ hizo un repaso del encuentro en Washington, situándolo en un contexto histórico y recordó que "con la muerte de Pelé en diciembre de 2022, 22 días después de que Messi conquistara la Copa del Mundo, se cerró el debate sobre quién fue el mejor futbolista de la historia" "Messi se convirtió en el rostro del fútbol del siglo XXI", destacó el periódico, al aludir a la vieja controversia que se centraba en definir si fue Pelé o el campeón mundial argentino Diego Armando Maradona (fallecido el 25 de noviembre de 2020) el mejor de la historia, como afirman hoy muchos compatriotas y "fieles" de este último, que lo reivindican especialmente por su inclaudicable compromiso con los más desfavorecidos y por su abierta confrontación con los poderosos

Una cualidad a la que también apelan al compararlo con su "heredero" futbolístico Messi (embajador de Unicef), de quien Trump (acusado de pedofilia) recibió la casaca rosa de Inter de Miami con el número 47 estampado que alude a su condición de cuadragésimo séptimo presidente estadounidense y quien se regodeaba afirmando que "ningún otro presidente antes tuvo el agrado de decir: Bienvenido Lionel a la Casa Blanca"

El astro argentino había estado ausente en la ceremonia en la que el antecesor de Trump, Joe Biden, le confirió la "Medalla Presidencial de la Libertad" en enero de 2025 al capitán y goleador histórico de la selección "albiceleste" que aún no confirmó si jugará este año la que sería su sexta y última Copa del Mundo

Trump le comentó que su hijo Barron, de 19 años y fanático del fútbol, le había comentado más temprano: "¿sabes quién viene hoy? y yo le respondí: Estoy con bastantes temas que atender", en alusión a la guerra que inició junto con Israel el 28 de enero al bombardear Irán y asesinar al líder supremo de ese país, el ayatolá Alí Jamenei, provocando la inmediata respuesta de la nación persa en un conflicto que se extendió a otras de la región

Una situación que amenaza al planeta con alcances impredecibles y a la que muchos apuntan al recordar que en su campaña rumbo a su segunda presidencia, Trump prometía no entrar en guerra con Irán y poner fin a otras en curso, razón por la cual hoy muchos se mofan del "Premio FIFA de la Paz" que le otorgó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de los grupos del Mundial 2026 efectuado en Washington. (Ansa)