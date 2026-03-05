MLS: Trump recibe a Messi en la Casa Blanca

Lo informaron fuentes del gobierno citadas por la prensa local, al explicar que el copropietario de esa franquicia, el ex astro británico David Beckham, faltará a la cita porque se encuentra en Europa debido a un desfile de moda de su esposa.

Inter de Miami viajó a Washington, donde el sábado jugará frente al DC United por la tercera fecha de la actual edición de la MLS, en la que el equipo entrenado por el argentino Javier Mascherano sumó un triunfo y una derrota.

Estados Unidos albergará este año el primer Mundial de la historia con 48 participantes y cuya organización compartirá con sus vecinos México y Canadá.

Messi, de 38 años, todavía no confirmó oficialmente si jugará la que sería su sexta y última Copa del Mundo tras las disputadas en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022, en la que la "albiceleste" conquistó su tercer título histórico.

La visita de Inter de Miami a la Casa Blanca coincide con la escalada de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán, que estalló el 28 de noviembre cuando bombardearon ese país, que reaccionó y atacó instalaciones militares estadounidenses en países vecinos del Golfo, involucrándolos en el conflicto bélico. (ANSA).