Mo Salah, con un gol en los descuentos, da el triunfo a Egipto en su debut en la Copa de África

El astro Mohamed Salah, con un gol en los descuentos, le permitió a Egipto debutar con un triunfo este lunes en la Copa de África de Naciones 2025, que se disputa en Marruecos.

Los Faraones, siete veces campeones del continente, vencieron 2-1 con dificultades a la modesta selección de Zimbabue en el partido del Grupo B disputado el lunes en Agadir.

Mo Salah llegó a Marruecos tras no haber sido titular en cinco partidos consecutivos del Liverpool, lo que provocó una polémica con el entrenador neerlandés Arne Slot.

Su incierto futuro en Anfield quedó en el olvido cuando aprovechó un balón suelto dentro del área y superó al portero de Zimbabue, Washington Arubi, de 40 años, con un disparo preciso al ángulo al minuto 90+1.

Lo que se esperaba que fuera un comienzo cómodo para Egipto en el torneo en Marruecos, resultó ser todo lo contrario porque Prince Dube adelantó a Zimbabue en el minuto 20 y silenció a los espectadores que colmaban el estadio en Agadir.

Emmanuel Jalai centró al área; Dube se hizo con el balón, se giró y disparó raso, para superar al veterano portero Mohamed El Shenawy e incrustar el balón junto a un palo.

El delantero del Manchester City, Omar Marmoush, empató en el 63' para los Faraones.

Marmoush escapó a su defensa, recibió un pase, avanzó rápidamente y remató desde un ángulo complicado para decretar la igualdad.

Los Faraones se fueron en malón en pos de la victoria hasta que apareció Salah en el tiempo añadido para acabar con el sueño de Zimbabue de dar el golpe.

El triunfo deja a Egipto con tres puntos al frente del Grupo B junto a Sudáfrica, que venció a Angola por 2-1 en Marrakech también este lunes.

En el Grupo A, que se inició el domingo con el partido inaugural del torneo, en el que Marruecos venció a Comoras por 2-0 este lunes, Malí y Zambia igualaron 1-1.

-- Resultado y clasificación de la Copa de África 2025 tras los partidos del lunes:

- Grupo A:

Domingo

En Rabat: Marruecos - Comoras 2 - 0

Lunes

En Casablanca: Mali - Zambia 1 - 1

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Marruecos 3 1 1 0 0 2 0

2. Mali 1 1 0 1 0 1 1

. Zambia 1 1 0 1 0 1 1

4. Comoras 0 1 0 0 1 0 2

- Grupo B

Lunes

En Marrakech: Sudáfrica - Angola 2 - 1

En Agadir: Egipto - Zimbabue 2 - 1

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Egipto 3 1 1 0 0 2 1

. Sudáfrica 3 1 1 0 0 2 1

3. Angola 0 1 0 0 1 1 2

. Zimbabue 0 1 0 0 1 1 2