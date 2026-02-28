MO: Tajani, "apoyamos las negociaciones, que la guerra termine pronto"

"Seguimos la situación minuto a minuto. Durante varios días, hemos instado a los italianos a abandonar el país, lo cual hicieron los turistas y los trabajadores; solo quedan los italianos residentes allí, casados ;;con ciudadanos italianos.

Estamos listos para la evacuación", añadió Tajani, especificando que la reunión de emergencia en la Cancillería italiana servirá para "evaluar la situación y decidir las medidas a tomar para la evacuación de nuestros compatriotas, si es apropiado y seguro".

"No sé cuánto puede hacer Europa en este momento: la situación está en manos de Irán, Israel y Estados Unidos.

Seguimos insistiendo en que se concluya la fase bélica y se alcance un acuerdo para que Irán renuncie a su amenazante programa nuclear, ya que Irán, con una bomba atómica, sería muy peligroso para todo el territorio", declaró el jefe de la diplomacia italiana.

Y recordó que "tenemos nuestras tropas repartidas por Medio Oriente, Líbano, Kuwait e Irak". Pero "no tenemos señales preocupantes para ellos", señaló, "todos ya se encuentran en una situación segura".

La crisis está en sus manos (Estados Unidos e Irán, NDR) porque las negociaciones fueron entre estadounidenses e iraníes.

El objetivo estadounidense es eliminar cualquier riesgo nuclear para Occidente, en primer lugar para Israel. Los estadounidenses querían reducir su arsenal de misiles porque el objetivo de Teherán era tener misiles que pudieran atacar no solo a Israel y las bases estadounidenses en la zona, sino también a Europa.

Esto es lo que estamos viendo. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo incluso durante la guerra en curso, pero la situación ha empeorado esta mañana", declaró Tajani.

"Ya anoche", añadió, "mantuvimos una reunión sobre Irán y lanzamos otro llamamiento a la máxima cautela para nuestros conciudadanos. Al amanecer, la situación empeoró, pero seguimos de cerca la evolución".

"Esperamos que la guerra termine lo antes posible. Siempre hemos apoyado las negociaciones, pero siempre hemos dicho que Irán no puede tener armas nucleares; hemos sido muy claros al respecto. Nuestra postura fue la de la negociación; la solución nunca es resolver los asuntos mediante la guerra", insistió el ministro de Asuntos Exteriores.

"El problema radica en las armas nucleares y la cantidad de misiles de largo alcance que posee Irán, que también pueden atacar a Occidente: tal como están las cosas, no hoy, pero si refuerzan su programa de misiles, podrían incluso atacar a Europa", explicó Tajani. "No creo que Irán tenga interés alguno en extender el conflicto a la región, porque entonces sería el fin de Irán, que no podría resistir un ataque conjunto estadounidense-israelí por mucho tiempo. Creo que Irán evitará desatar a Hezbolá; no creo que Irán tenga la intención ni la capacidad de iniciar una guerra en la zona: no se puede descartar nada, pero desde un punto de vista político no creo que Irán tenga intención de hacerlo. Encontraría a todo el mundo en su contra, incluso a sus vecinos, y se encontraría aún más aislado del mundo", amplió.

Y luego opinó: "También me parece que los rusos y los chinos, interlocutores de Irán, pretenden involucrarse más en este asunto. Respecto al programa nuclear iraní". Tajani declaró: "Estamos en contacto constante con Grossi (Director General del AIEA). Esperamos encontrar una solución, pero actualmente el clima ha empeorado de forma preocupante. Veremos la reacción de Irán, pero, según las señales de Israel, se espera el lanzamiento de un misil, lo que significa que habrá una contrarreacción".

"La inclusión de los Pasdaran en la lista de organizaciones terroristas fue una señal, pero evidentemente estas señales no le sirven a Irán", añadió el canciller italiano. "La primera ministra (Giorgia Meloni, NDR) ha sido informada constantemente por mí desde el amanecer de esta mañana sobre la evolución de la situación y nuestra primera preocupación es la de nuestros conciudadanos y luego trabajamos siempre por la paz", cerró.

"Sigo la evolución de la situación en contacto constante con las Embajadas de Italia en Teherán y Tel Aviv", declaró el ministro de Asuntos Exteriores en X. "La prioridad: la seguridad de nuestros conciudadanos. La Unidad de Crisis está trabajando en la Farnesina", añadió el ministro.

La Farnesina informa que, en caso de emergencia, es posible contactar con la Embajada de Italia en Teherán al 00989121035062 y con la Embajada de Italia en Tel Aviv al 00972548803940. Se puede contactar con la Unidad de Crisis al +39 0636225 o por correo electrónico a unita.crisi@esteri.it.

(ANSA).