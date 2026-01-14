Moción de censura pone a prueba al gobierno francés ante una nueva batalla presupuestaria

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 14 ene (Reuters) - El gobierno francés se enfrenta el miércoles a dos mociones de censura que no se ⁠espera que sean aprobadas, lo que despejaría ⁠el camino para que el gobierno se centre en otro enfrentamiento presupuestario en los próximos días.

Las mociones de censura, presentadas por el partido de extrema derecha Reagrupamiento ⁠Nacional (RN) y ‌el de ​extrema izquierda Francia Abierta (LFI), pretenden protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el ​bloque Mercosur.

A pesar de la oposición francesa, los Estados miembros de la UE aprobaron la ‌semana pasada la firma del largamente debatido acuerdo con ‌Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. RN y ​LFI acusan al gobierno de no haber hecho lo suficiente para bloquearlo.

"El Ejecutivo francés nunca se dio realmente los medios para impedir la adopción de este acuerdo", dijo LFI.

VOTACIONES POR LA TARDE Las dos mociones serán examinadas por la Cámara Baja del Parlamento por la tarde. El Partido Socialista ha descartado respaldarlas y los conservadores de Los Republicanos dijeron que no votarían a favor de censurar al gobierno por Mercosur.

"Una moción de censura en Francia ⁠no consigue nada. Es ahora en el Parlamento Europeo donde tendrá lugar la batalla", declaró el líder de Los Republicanos, ​Bruno Retailleau, a Europe 1/CNews.

Según fuentes del gobierno, el primer ministro, Sébastien Lecornu, dejará que las mociones de censura sigan su curso antes de retomar las tensas negociaciones presupuestarias.

DURAS NEGOCIACIONES PRESUPUESTARIAS Según una fuente gubernamental, una de las opciones en relación con el presupuesto de 2026 sería que el primer ministro invocara el artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante el proyecto de ley de finanzas sin someterlo ⁠a votación, tras negociar un texto con todos los grupos excepto RN y LFI. Es casi seguro que ​esto provocaría más mociones de censura.

Los legisladores están ansiosos por poner fin a semanas de disputas sobre el presupuesto, incluso si eso significa que el déficit del país se mantiene cerca del 5%, dijeron las fuentes.

El presidente ‍Emmanuel Macron, según su entorno, quiere un presupuesto aprobado en enero y es "neutral" sobre cómo lograrlo.

PARLAMENTO COLGADO La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, dijo el martes que "no se excluye nada" para aprobar el presupuesto. Lecornu, que la semana pasada advirtió de una posible disolución del Parlamento si caía su gobierno, suavizó después su tono: "No quiero ni censura ni disolución. ​Mi lucha es por la estabilidad y contra el desorden", declaró a Le Parisien.

La situación política de Francia es frágil desde 2022, cuando Macron perdió la mayoría en el Parlamento. (Reporte de Elizabeth Pineau; Reportaje adicional de Blandine Henault y Zhifan ‍Liu; Redacción de Ingrid Melander; edición de Hugh Lawson. Editado en español por Natalia Ramos)