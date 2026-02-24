Moda: Bezos recibe las llaves de la Gala del Met

Se trata en realidad de un acto debido, ya que los Bezos, cuya fortuna se estima en más de US$224.000 millones, habrían aportado los fondos necesarios para financiar la fiesta a la que cada año asisten 500 celebridades seleccionadas por Wintour.

Sin embargo, el papel destacado que colocará al rey y la reina del comercio electrónico en lo alto de la escalinata del museo junto a los otros chair —la ex estrella de la danza Misty Copeland, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Anthony Vaccarello y Zoe Kravitz— provocó nuevas polémicas y llamados al boicot.

También por ese motivo, el anuncio del tema del evento en el perfil de Instagram de Vogue omitió mencionar el rol central asignado a los Bezos. "Están tratando de evitar polémicas", fue uno de los comentarios más benevolentes.

Las críticas ya habían surgido, por lo demás, al anunciarse la exposición del Costume Institute vinculada a la gala. Algunos sostuvieron que la participación del fundador de Amazon y su esposa evidencia el creciente control de los multimillonarios sobre las instituciones culturales, mientras otros argumentaron que ese dinero podría haberse destinado a causas más merecedoras.

"Lauren es una gran amante de la moda y será un recurso maravilloso para el museo y para el evento", había respondido Wintour ante las críticas sobre el papel de la pareja en uno de los acontecimientos sociales más relevantes de Nueva York.

Rumores sobre un interés directo de Sánchez —filántropa, ex piloto de helicóptero y ex periodista— en el glamoroso mundo de la moda circulaban desde hacía meses. El verano pasado, según el gossip del Daily Mail, Bezos habría pensado incluso en regalarle a su esposa nada menos que la dirección de Vogue como regalo de bodas.

Como prueba del acercamiento entre la férreamente demócrata Wintour y el magnate, que recientemente se aproximó a Donald Trump, la edición digital de junio de Vogue puso en portada a Sánchez con el vestido de novia firmado por Dolce & Gabbana al que, según el rumor más difundido, la propia Wintour habría dado su aval. (ANSA).