Moda: Cavalli, Nueva York de los 70 en la Colección Pre-Otoño 2026

Scorsese siempre ha sido un referente para Puglisi, y para el diseñador, Nueva York es "la ciudad más bella del mundo". En la Gran Manzana, la belleza nace del caos y la intersección de diferentes culturas.

Los años 70 son el ADN, la década en la que Roberto Cavalli comenzó a reescribir sus propias reglas con una investigación pionera en estampados fotográficos, denim, patchwork y cuero elaborado como joyas.

Es la década en la que nació Fausto Puglisi, y por eso, la referencia se vuelve personal. Pero todo vive en el presente: al igual que entonces, una oscuridad invade el mundo, y al igual que entonces, de esa oscuridad nace una nueva energía, una promesa de revolución cultural y renacimiento.

La colección explora los códigos Cavalli con libertad. El cuero, elemento clave de la maison, regresa con efectos envejecidos, flecos dinámicos, micro-tachuelas y detalles icónicos que muestran el savoir-faire artesanal de la marca.

La piel de oveja y la piel ecológica crean volúmenes suaves, esculpidos por tecnologías avanzadas; los chalecos y microtops evocan el hardware urbano de los años 70, pero lo transforman en un gesto contemporáneo; mientras que los estampados fotográficos regresan como patchworks sobre satén y denim, un homenaje a la libertad visual de los primeros Cavalli, reinterpretados con un ritmo moderno, casi cinematográfico.

El vestido lencero se transforma: de un vestido con aberturas a un top sobre vaqueros, una sensualidad invertida, inmediata e instintiva. Terciopelo, ante y molesquín teñido definen una nueva sastrería urbana, con chaquetas y faldas estructuradas que combinan elegancia y funcionalidad.

El estampado de cebra explota sobre seda y denim con flecos de ante, fluyendo sobre gasas fluidas que capturan la energía impalpable de la noche. El punto se roba el protagonismo: jacquards intensos, cárdigans maxi con piel sintética, volúmenes que definen una forma de vestir libre, relajada y moderna.

De los archivos emerge el estampado de kimono con vibrantes flores japonesas que florecen en una bata de seda para combinar con un bañador de licra a juego; el leopardo florece en rosas que también regresa a los accesorios de gasa atados al cuello como símbolos de un romanticismo optimista y asertivo.

Los volúmenes se vuelven etéreos: vestidos maxi fluidos ceñidos con cinturones de piel de serpiente con pedrería y vestidos plisados de sensualidad etérea. Un traje blanco de jacquard con leopardo evoca el glamour magnético de Bianca Jagger.

Los accesorios amplifican la energía de la colección: atrevidas botas de plataforma en piel desgastada o piel de potro con estampado de leopardo; sandalias con mariposas esmaltadas pintadas a mano; zapatos de salón de piel de serpiente en cebra, leopardo, piel de potro o con detalles de efecto mantarraya.

Collares de mariposa, colgantes de cuerno y bolsos Snake forman parte de un universo de símbolos que revelan la esencia de la marca.

Todos los códigos Cavalli —piel, piel ecológica, vestidos ligeros, jersey, denim y estampados icónicos— regresan con fuerza, pero con una forma completamente nueva, diseñada para el mundo actual. La herencia está presente, pero sin nostalgia.

La libertad hippie de los primeros Cavalli está presente, filtrada por la mirada contemporánea de una generación que busca la luz en el claroscuro del presente.

En los años setenta, Roberto Cavalli se adentra en la experimentación con materiales, centrándose en el cuero. En 1970, debuta en París con la primera colección, en la que destaca el patchwork de cuero, e introduce el uso innovador de esta técnica en los vaqueros. En 1972, presenta en Italia la colección femenina Roberto Cavalli en la Sala Bianca del Palazzo Pitti. El denim elástico adornado con adornos, las camisas de seda plisadas y los vibrantes estampados de animales se convierten en marcas distintivas de la creatividad de Roberto Cavalli, redefiniendo audazmente los estándares de la moda. La marca es hoy uno de los legendarios Made in Italy. (ANSA).