Moda: Comenzó en Roma el velorio de Valentino

Admiradores y curiosos hacen fila frente a la sede de PM23, la fundación fundada por el creador de la marca Valentino junto a su pareja y compañero Giancarlo Giacometti, para despedir a uno de los íconos de la alta costura mundial.

"Valentino personificó a Roma. Transformó su belleza en extraordinarias creaciones de alta costura, que contribuyeron a definir nuestra definición de elegancia y buen gusto en todo el mundo. Así, también llevó la belleza y el extraordinario gusto de Roma al mundo", declaró el alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, al salir de la capilla ardiente.

"Roma le está agradecida; dio tanto a nuestra ciudad. Más recientemente, su fundación, su extraordinario espacio expositivo, con sus memorables espectáculos. Siempre será una figura fundamental en nuestra ciudad, y por lo tanto, tenemos el deber de honrarlo, de recordarlo", agregó Gualtieri.

"Valentino amaba a las mujeres y quería que fueran hermosas, por lo que le estaremos eternamente agradecidos por sus creaciones", declaró un fan que esperaba en la fila para entrar al velatorio.

En la entrada, se colocaron cojines con flores blancas y dos coronas de rosas enviadas por el Ayuntamiento de Roma y el Teatro dell'Opera, el histórico teatro de la capital italiana, mientras que una rosa roja decoraba el féretro del diseñador.

"Roma pierde una leyenda, y nuestro país pierde un talento único que surge cada 500 años", declaró el Secretario de Grandes Eventos, Deportes, Turismo y Moda de Roma, Alessandro Onorato.

Los perros de Valentino también fueron llevados al velatorio, que durará hasta este jueves (22).

El funeral se celebrará el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, también en la capital italiana.

Nacido en Voghera, Valentino se convirtió en uno de los nombres más legendarios de la moda italiana e internacional.

A lo largo de su carrera, colaboró ;;con numerosos personajes de la alta sociedad y el mundo del espectáculo, desde la ex primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis, hasta Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Linda Evangelista y Gisele Bndchen.

Fundó la casa de moda Valentino, con sede en Milán, en 1960 y no dejó la dirección de la firma hasta 2007. Cinco años después, la marca fue vendida a la empresa qatarí Mayhoola for Investments, y el grupo Kering adquirió una participación del 30% en 2023. (ANSA).