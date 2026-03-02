Moda: Dolce & Gabbana celebra su "identidad" con Madonna

La estrella del pop estadounidense de 67 años, que llegó al Teatro Metropol días atrás como una auténtica diva, con una hora de retraso, acompañada de su novio de 28 años, Akeem Morris, ha estado vinculada a los dos diseñadores durante más de treinta años. Fue a finales de los 80 cuando ella, ya convertida en un icono, eligió lucir sus prendas durante la famosa gira Blond Ambition, que lanzó la marca a nivel mundial.

Una larga colaboración que el año pasado culminó con la portada inédita de "La Bambola" de Patty Pravo para la campaña publicitaria del perfume The One, cuyo rostro es Madonna, quien ya había aparecido en el desfile del dúo en septiembre de 2024.

La señorita Ciccone, actualmente cubierta con gafas grandes, con un minivestido negro tipo bustier, medias transparentes y tacones de aguja, está trabajando en una película biográfica sobre su vida, y los carteles a la entrada del desfile informaban al público de que una productora externa filmaría el desfile durante el mismo.

El cartel, idéntico al colocado el pasado septiembre para el rodaje de algunas escenas de la secuela de "El diablo viste de Prada", sugiere que las imágenes de la velada de días atrás en Milán podrían utilizarse en la película de Madonna, en la que se espera que participe como directora y guionista.

El desfile fue absolutamente perfecto para la película, precedido por la banda sonora de los grandes éxitos de Madonna y estructurado íntegramente en torno al estilo característico de la marca, comenzando por el negro, prácticamente el único color de la pasarela, salvo algunos toques de blanco en las prendas y rojo en los accesorios.

El negro es, de hecho, una de las señas de identidad más reconocibles del estilo de Dolce & Gabbana, y en la colección del próximo invierno quisieron reafirmar con fuerza su ADN, remontándose a finales de los 80, la época de las famosas campañas de Marpessa, pero reinterpretado desde una perspectiva actual.

Así, chaquetas y abrigos entallados con doble cierre, delantero y trasero, el vestido largo redingote ajustado al cuerpo con solapas en la espalda, el liguero con pantalones cortos y las medias de lana con cordones planos.

Y luego estuvieron los grandes clásicos, cuya fuerza hoy reside también en su reconocibilidad: no necesitan etiqueta las combinaciones de encaje y los vestidos guepiere con medias transparentes, la gorra plana y el corsé, el chal de ganchillo con bordados de cristales, la raya diplomática que dialoga con las pieles maxi, el bolso con estampado de rosas que combina con la gasa floral, el bolero de ganchillo tejido a mano con un traje masculino, el blazer cruzado con hombros pronunciados y pantalones fluidos, con camisa blanca y corbata, que cierra el desfile, en una declaración de identidad que es el corazón de la colección. (ANSA)