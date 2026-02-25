Moda: El Fendi plural de Maria Grazia Chiuri: "menos yo, más nosotros"

Su debut en Milán contó con la presencia de un público repleto de estrellas, desde Uma Thurman hasta Monica Bellucci, Jessica Alba y Shaylene Woodley.

Sobre la pasarela, una colección no "coed", como se denominan los desfiles masculinos y femeninos, sino "compartida", dice Chiuri, donde hombres y mujeres compartieron las mismas chaquetas y abrigos, "reproporcionados" por la directora creativa que, al llegar a la casa, quiso redefinir sus códigos, partiendo literalmente del ABC, es decir, del logotipo y de su lettering, reconstruidos casi filológicamente a partir de sus orígenes vinculados a la estética modernista.

El proyecto nació del recuerdo del "Libro Amarillo" de Fendi, que explicaba cómo aplicar el logotipo a cada categoría de producto.

"Nadie se da cuenta, pero cuando se usan códigos continuamente -explica Chiuri- no se sabe por qué cambian solos.

Reorganizarlo todo es un proceso que lleva tiempo, pero es esencial para poner orden".

Si el logotipo es la seña de identidad de la empresa, el símbolo de Fendi siempre ha sido la piel: aquí, la sensibilidad ha cambiado definitivamente en comparación con hace un siglo, pero la maison sigue siendo una fuente de excelencia, "al igual que la alta costura lo es para muchas marcas".

Esta experiencia, que Chiuri reinventó de forma contemporánea, rescata el concepto de la renovación del pasado.

"La idea -explica- es usar nuestros talleres de piel para que la gente pueda transformar sus propias pieles en algo más, quizás el forro de una gabardina o un abrigo, creando una pieza a medida".

Para la colección del próximo invierno, presentada hoy en la sede de Via Solari, solo se utilizaron pieles de archivo, un homenaje a las hermanas Fendi, quienes, recuerda Chiuri, reutilizaron cada retazo de una manera "extremadamente creativa y pragmática".

Así como reelaboró el logo, Chiuri también devolvió a sus orígenes bolsos icónicos como el Baguette, "nacido transversal" y "reactivado" en su esencia, desde las versiones denim hasta las repletas de espejos de colores.

Así como las hermanas Fendi habían liberado las pieles, haciéndolas ligeras y sensuales, ella hizo lo mismo en las siluetas "ready-to-wear", con chaquetas y abrigos de cachemir sin forro tan prácticos como los cárdigans pero sin perder la forma, y vestidos de encaje de cuero que dejan ver el cuerpo.

Se alternarán con gabardinas de terciopelo que imitan la piel y se superpondrán con chalecos de pelo, vestidos de punto de seda y vestidos con encaje, bermudas y vestidos camiseros, pantalones cargo y parkas forradas de pelo, pero también con camisetas con los eslóganes de Sagg Napoli, una de las dos artistas homenajeadas en la colección, junto con Mirella Bentivoglio, con una reedición limitada de sus joyas de artista.

No es casualidad que el lema de Chiuri para esta colección —que también apareció en la pasarela— sea "Menos yo, más nosotras", como le enseñaron las hermanas Fendi, de quienes absorbió "un fuerte sentido de la creatividad, pero también un gran pragmatismo en el estilo de vida, porque era una empresa donde el intercambio era constante".

"Hoy, para mí es crucial mantener este espíritu, más aún para esta empresa, que lo lleva en su ADN", concluye. (ANSA).