Moda: El trapero argentino Duki brilla en la Semana de la Moda en Milán

Su presencia en la capital italiana de la moda no solo refleja su consolidación internacional tras una gira que agotó entradas en más de 45 ciudades y 12 países, sino que también subraya su creciente influencia en la intersección entre música, moda y cultura contemporánea.

Este 2026, Duki continúa su expansión en la industria fashion con el éxito rotundo de una edición limitada lanzada junto a New Era, que combina música, cultura y streetwear. La colección se agotó rápidamente en Latinoamérica y Europa, reafirmando al artista como un referente cultural global que trasciende las fronteras del trap y el rap.

Durante la Fashion Week de Milán, que se celebra del 24 de febrero al 1 de marzo y presenta las colecciones otoño/invierno 2026, Duki ha destacado por su estilo audaz y diferenciado.

En las calles milanesas, el trapero argentino posó con looks que mezclan prendas urbanas y sofisticadas: desde una gorra mostaza con parche, chaqueta beige y pantalones caqui, hasta un gorro tejido blanco acompañado de una amplia chaqueta hueso y bermudas de mezclilla desgastadas.

Cada outfit no solo refleja su estilo personal, sino que conecta con las tendencias más actuales del street style global.

Su participación en Milán se suma a recientes apariciones en eventos clave, como la Fashion Week de Nueva York y los conciertos masivos de Bad Bunny en el estadio Monumental de Buenos Aires, consolidando su imagen como un ícono multifacético que trasciende la música.

Este momento de su carrera marca una transición significativa, donde su impacto va más allá de lo musical.

Su participación en la Semana de la Moda representa un punto de unión entre sus logros artísticos y su creciente influencia en otros sectores, consolidándolo como un exponente fundamental de los códigos urbanos contemporáneos (ANSA).