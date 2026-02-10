Moda: La casa de Giorgio Armani en Nueva York en venta

Según refieren los medios estadounidenses, el apartamento fue diseñado por el propio rey Jorge. Ubicado en un sexto piso, se compone de dos dormitorios y dos baños más un baño de servicio; el parquet es de roble blanco americano y los techos tienen más de tres metros de altura. Los ventanales también son grandes y altos para que la vista del horizonte de la ciudad sea espectacular. La cocina comedor no es una excepción, con encimeras de piedra pulida y electrodomésticos de lujo. Un ascensor semiprivado se abre a un vestíbulo que conduce a un salón de más de 46 m2.

Los costos de mantenimiento mensuales son de US$6.695 y también cubren el acceso al gimnasio, al spa y al salón en la terraza del edificio. Además, hay un salón de té Zen con catering del restaurante Armani (ANSA)