Moda: Pitti Uomo arranca con 750 marcas, la moda busca revitalizarse

por Beatrice Campani (ANSA) - FLORENCIA 12 ENE - Invitados internacionales, una nueva área de productos dedicada a la belleza y un proyecto cada vez más intenso para fortalecer la presencia de compradores internacionales, traídos a Italia gracias a la contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Italiana de Comercio (ICE).

Así es como Pitti Uomo intenta seguir el ritmo y sobre todo apoyar a las empresas de moda masculina que participan en la 109 edición del salón, programada desde mañana al 16 de enero en la Fortezza da Basso de Florencia.

Están 750 marcas presentes en esta edición, el 47% de las cuales son internacionales, presentando sus colecciones para Otoño/Invierno 2026/27. Para muchos, esto representa una oportunidad crucial para el relanzamiento en un momento en el que el sector se enfrenta a importantes desafíos, como tensiones geopolíticas, inestabilidad del mercado y medidas proteccionistas, especialmente por parte de Estados Unidos (el tercer mercado más grande para la moda masculina italiana).

Según datos de Confindustria Moda (la cámara del sector), estos problemas han provocado una caída del 2,1% en la facturación de la moda masculina italiana en 2025 (11.200 millones de euros), pero sobre todo, la vuelta a terreno negativo para las exportaciones (-2%).

Por lo tanto, la ceremonia de inauguración de este martes es crucial, a la que se espera la asistencia de Adolfo Urso, Ministro de Comercio y Made in Italy, junto con la dirección de la feria.

El Premio Pitti Immagine también se otorgará a Unicredit.

El movimiento es el tema central de la feria, que simboliza la necesidad de movimiento y dinamismo. Los visitantes de la Fortezza serán recibidos por la instalación Ancient/New Site, del arquitecto francés Marc Leschelier.

Se extiende por 1.700 metros cuadrados de la plaza central y está compuesta por 18 monolitos que miden 5 metros de alto, 3 metros de ancho y 9 metros de profundidad (los sistemas de andamios están cubiertos con lona de hormigón).

Los organizadores también han desarrollado un programa de invitados internacionales, incluido el diseñador Hed Mayner, nacido en Israel pero ahora radicado en París, donde fundó su marca homónima.

El israelí Hed Mayner es el diseñador invitado y exhibirá en la Palazzina Reale di Santa Maria Novella. Hed, quien también ha sido director creativo de la marca de calzado Reebok durante dos años, presentará su enfoque conceptual, casi arquitectónico.

Con una madre pintora y un padre herrero, el diseñador ha estado interesado en la moda desde que cumplió 16 años, trabajando con cuero, joyería y costura a mano. Hoy, sus estilos característicos son pantalones de pierna ancha, camisas suaves y chaquetas esculturales con numerosas referencias a lo sagrado, la tradición, la sastrería y la ropa deportiva.

A continuación llega la nueva ola japonesa, con un desfile de caballeros por las calles de la ciudad organizado por el colectivo Sebiro Sanpo y el diseñador invitado Soshi Otsuki, ganador del Premio LVMH para Jóvenes Diseñadores de Moda 2025.

Otsuki presentará su visión de la moda, con numerosas referencias a la época del "baburu keiki" (la burbuja económica japonesa de mediados de los 80), cuando los hombres de Tokio vestían de Armani.

El evento especial está presentado por Shinya Kozuka, alma y fundador de la marca homónima, cuyas colecciones fusionan el ambiente de Tokio con la ropa de trabajo. Entre las novedades del desfile se encuentra la nueva área dedicada a la perfumería artística, la última tendencia de moda y la pasión del universo masculino. (ANSA).