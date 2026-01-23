Moda: Roma dio el último adiós a Valentino

El funeral se celebró en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires de Roma. El ataúd fue recibido con las notas de Lacrimosa de Mozart, acompañado por familiares. Dentro de la iglesia, solo se colocaron flores blancas. Cerca del ataúd había una foto en blanco y negro del diseñador.

Entre las ofrendas florales, había una de Sofía Loren que decía: "Siempre en mi corazón". También hubo flores de la familia Armani, Lavinia Biagiotti, los Príncipes Herederos de Noruega y la Cámara Nacional de la Moda. Claudia Schiffer eligió una rosa roja.

Numerosas celebridades internacionales asistieron al funeral. La lista incluye: Anne Hathaway con su marido Adam Shulman, Anna Wintour, Suzy Menkes, Hamish Bowles, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Matteo Marzotto, François-Henri Pinault, Rachid Mohamed Rachid, Riccardo Bellini, Antoine Arnault y Natalia Vodianova y Eleonora Abbagnato.

También estuvieron presentes el alcalde Roberto Gualtieri, el concejal Alessandro Onorato, Francesco Rutelli, la condesa Georgina Brandolini d'Adda, Coco Brandolini d'Adda, Bianca Brandolini d'Adda, Anna Fendi, Marisa Berenson, el príncipe Pierre d'Arenberg, Ernst Hannover, Olivia Palermo, Johannes Huebl y Philip Treacy.

"Valentino, me gusta pensar en ti ante el Señor, cosechando los frutos de la belleza que has sembrado en tantos ejemplos de vida", dijo en su homilía el sacerdote Pietro Guerini, quien ofició el funeral y que añadió: "la belleza salva y produce sueños que transforman el mundo".

"Querido Valentino, estimado maestro, te acompañamos hoy en tu encuentro con el Señor. Solo podemos imaginar y expresar con tímidas palabras la maravilla de tu encuentro con la grandeza de Dios", sostuvo el sacerdote.

El padre Guerini añadió: "desata la belleza que le pertenece, que atraviesa este mundo, las sombras del mundo. Aquí está la belleza divina, escondida en las minucias y en los gestos positivos habituales, en el rostro sonriente y la palabra sincera. Incluso en la enfermedad, en el fracaso, en el mal y en el perdón, aquí está la belleza divina".

"Querido Valentino, al entrar en la vida de Dios, te encuentras con todos los fragmentos de la historia humana en los que la belleza ha conquistado, liberado, redimido a la muerte.

Me gusta imaginarte ante el Señor en esta visión universal".

El Ave María de Schubert comenzó al final de la homilía. "No tenía pensado hablar hoy; aún no estoy seguro de poder hacerlo."

Vernon Bruce Hoeksema, el último compañero de Valentino, lloró durante un discurso sorpresa en el funeral de Garavani, hablando en inglés. "Era la persona con la que hablaba, no sobre la que hablaba", dijo emocionado. "Esto es lo que más voy a extrañar de ti. Sé que muchos te querían, pero lo que compartimos era solo nuestro. No me despido hoy, pero te doy las gracias."

El funeral de Valentino Garavani concluyó con un largo y emotivo aplauso de los invitados. A continuación, el féretro fue trasladado al son de "Il nostro concerto" de Umberto Bindi.

Tras la salida de los invitados, esta vez al son de "O mio Babbino Caro" de Giacomo Puccini, el féretro de Valentino Garavani fue colocado en el coche. Se colocó un cojín de rosas blancas encima. Fue enterrado en el cementerio Flaminio-Prima Porta.

La ceremonia de este viernes culminó dos días de capilla ardiente, por la que desfilaron aproximadamente 10.000 personas.

