Moda: Sastrería futurista de Louis Vuitton abre los desfiles masculinos de París

La tendencia inauguró el miércoles por la noche la Semana de la Moda Masculina de París con una visión "futurista" de la sastrería clásica para el otoño/invierno 2026/27.

El músico y productor estadounidense replantea la moda masculina a través de un vestuario a medida revisado y actualizado con textiles atemporales, tejidos técnicos innovadores creados por los artesanos del Studio Homme de la casa de moda francesa.

Se trata de una revolución creativa que lleva a la pasarela tejidos técnicos de sastrería inspirados en materiales clásicos de la moda masculina, como la pata de gallo, la espiga y los cuadros, pero producidos con hilos técnicos que adquieren cualidades y apariencias innovadoras: se vuelven reflectantes a la luz (incluso en denim), termorreguladores, impermeables o repelentes al agua.

Esta idea también fue enfatizada por el diseñador estadounidense en el escenario del desfile, celebrado en el Jardin d'Acclimatation del Bois de Boulogne de París.

Los invitados fueron recibidos allí por Drophouse, una casa del futuro diseñada por Williams con el estudio de arquitectura Not a Hotel.

Alrededor de la casa prefabricada, concebida como un espacio temporal con paredes de cristal y un ambiente zen, se encuentra un jardín y un césped verde que también funciona como pasarela.

Este entorno inspira al diseñador, nombrado en 2023 para dirigir la línea masculina de Vuitton, quien busca proponer una visión de lujo "medida por la utilidad".

Gracias a estos nuevos "textiles atemporales", el dandy del futuro vestirá a medida, pero con chaquetas de seda o chambray creadas con tejidos termoactivos, impermeables e hidrófugos, o prendas técnicas arrugadas con aluminio para lograr efectos reflectantes.

También nace el tejido LV Silk-Nylon, cuyo clásico monograma está elaborado con una mezcla de seda y nailon reciclado e hidrófugo, para un efecto que, visto de lejos, recuerda al cuero.

Pharrell también juega con la ilusión óptica: las prendas de punto adquieren un aspecto técnico, las prendas exteriores de seda imitan la sarga de nailon. Para un toque de lujo, incluso se recrean gotas de lluvia en las prendas, evocadas mediante cristales bordados a mano.

Como corresponde a una casa como Vuitton, la atención se centra en los accesorios, especialmente en los bolsos, una peculiaridad estilística del estilo dandy de Pharrell: el imprescindible bolso Speedy P9, presentado en la pasarela con un monograma que brilla en la oscuridad, en cocodrilo negro con cadenas de pedrería.

Pero no acaba ahí: la inspiración retrofuturista lleva a Pharrell a repensar bolsos con formas que recuerdan a un equipo de música, a un despertador o a un conejo de piel de oveja.

Los icónicos baúles de la casa francesa también desfilaron por la pasarela, incluyendo una versión decorada con una reproducción pintada a mano de las vidrieras florales Art Nouveau de la casa familiar de Louis Vuitton en AsinŠres, al norte de París.

La banda sonora del desfile, producida por Williams y con un coro y una orquesta distribuidos por toda la sala, se interpretó en directo. Entre los temas se encontraba "Pray for Ya" de John Legend, quien estuvo presente en el desfile junto a estrellas como Usher y Callum Turner, el actor británico prometido de Dua Lipa. (ANSA).