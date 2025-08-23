Moda: vestirse como rica italiana, moda Dolce Vita en EEUU

Según un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, al usar colores audaces y abrazar la idea del maximalismo, las mujeres estadounidenses aspiran a sentirse como una mujer italiana adinerada que vacaciona en Capri, Saint-Tropez o cualquier otro destino de playa VIP, tal como lo retrató el fallecido fotógrafo estadounidense, Slim Aarons, famoso por capturar a socialités y celebridades.

"Este verano —informó la misma fuente—, las compradoras decidieron dejar atrás los neutrales del 'lujo discreto' para adoptar estilos audaces y maximalistas. El ambiente de cambio se respira en redes sociales y en las playas estadounidenses y europeas, donde las turistas lucen vestidos, pantalones y trajes de baño con estampados llamativos".

Se trata de un "verano especialmente popular para los estampados geométricos de Pucci, los zigzags de Missoni y los estampados animales de Roberto Cavalli".

En el imaginario, marcadamente arraigado a clichés ya superados de los años 50, el periódico evoca "el estilo de una esposa italiana adinerada, generalmente casada con un marido mayor, que pasa el verano en Saint-Tropez, fuma y coquetea con hombres más jóvenes".

Pese a la visión estereotipada, la tendencia, sin embargo, beneficia al Made in Italy, con ventas de Missoni y Pucci duplicándose en comparación con 2024, por ejemplo, para algunas tiendas de lujo como MyTheresa.

Según la consultora de moda de lujo Gab Waller, Pucci incluso ha superado a Loro Piana y Prada, y también ha habido una gran demanda de Roberto Cavalli vintage.

"El look Pucci elimina cualquier negatividad de la vida", explicó Serena Morris, creadora de contenido de cultura pop en Los Ángeles. "Te lo pones y piensas: 'La vida es bella, pásame un Aperol Spritz'".

La demanda por algunas marcas italianas también está en auge en el mercado de segunda mano.

Las ventas de vestidos vintage de Cavalli aumentaron un 191% en The RealReal, mientras que las búsquedas de Missoni en Depop crecieron un 91% en los últimos dos meses.

Una prenda Missoni usada suele venderse por US$250, frente a los US$1500 en una boutique.

Los vestidos de Cavalli suelen costar entre US$300 y US$9600, pero, en algunos sitios web, se pueden encontrar ofertas desde tan solo US$100.

Según Sophie Hersan, cofundadora y directora de moda del sitio web Vestiaire Collective, lo que atrae es la atmósfera de la "Dolce Vita". (ANSA).