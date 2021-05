Modelo naomi campbell anuncia nacimiento de hija a sus 50 años

18 mayo (Reuters) - La modelo Naomi Campbell anunció el martes en las redes sociales que tuvo a su primera hija y compartió una foto suya sosteniendo los pies de su bebé.

"Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Estoy tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande", dijo Campbell, de 50 años, en Instagram.

La publicación recibió 417.000 "me gusta" en las cuatro horas posteriores a su publicación.

La madre de Campbell, Valerie Morris Campbell, también compartió la misma foto con un mensaje felicitando a su hija. "Estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela", escribió.

No se dieron a conocer detalles del nacimiento ni el nombre de la bebé.

Campbell fue la primera modelo negra en aparecer en las portadas de las revistas Time y Vogue francesa. También fue la primera en salir en la primera plana de la edición clave de septiembre de la Vogue americana.

La británica comenzó su carrera en la adolescencia y ha modelado para firmas destacadas de la moda como Versace, Chanel, Prada y Dolce & Gabbana. También ha respaldado a diseñadores africanos y coproducido la Semana de la Moda Arise de abril en Lagos, Nigeria.

(Escrito por Lisa Shumaker; editado en español por Lucila Sigal)

