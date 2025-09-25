Modelo y cantante francesa Carla Bruni apoya a su marido Nicolas Sarkozy tras condena

Por Dominique Vidalon y Geert De Clercq

PARÍS, 25 sep (Reuters) - Carla Bruni, la exmodelo y cantautora esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy, apoyó el jueves a su marido luego de que lo condenaran a cinco años de cárcel por conspiración criminal por sus negocios con Libia.

"El amor es la respuesta", escribió Bruni en la plataforma social Instagram, con la etiqueta "el odio no vencerá".

La sentencia fue más dura de lo esperado. Sarkozy, que dirigió Francia entre 2007 y 2012, será el primer expresidente francés que cumpla condena en la cárcel, incluso si apela, algo que dijo que haría.

Bruni, de 57 años, permaneció a su lado mientras Sarkozy, de 70, pronunciaba un discurso tras el veredicto, protestando por su inocencia y diciendo: "Si quieren absolutamente que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta".

Mientras se dirigían al automóvil que les llevaría a su residencia en una urbanización cerrada del elegante distrito 16 de París, Bruni agarró la cubierta roja del micrófono de la web de reportajes de investigación Mediapart y la tiró al suelo.

Los jueces de instrucción iniciaron una investigación en 2013 después de que Mediapart publicó lo que consideraba una nota de los servicios de inteligencia libios, fechada en diciembre de 2006, en la que se mencionaba un supuesto acuerdo con el entonces gobernante del país, Muamar Gadafi, para ayudar a financiar la carrera presidencial de Sarkozy.

Sarkozy se casó con Bruni -su tercera esposa- tras un romance relámpago al inicio de su mandato presidencial en 2008, pocos meses después de una ruptura muy pública con su segunda esposa, Cecilia.

Sarkozy y Bruni tienen una hija nacida en 2011.

Bruni, nacida en Italia, añadió el glamour del mundo del espectáculo y de la moda a la presidencia de Sarkozy, acompañándole en una visita de Estado a Reino Unido, posando con un vestido rojo en la azotea del palacio del Elíseo y escribiendo la canción "Mon Raymond" sobre él, en la que le llama "un pirata con corbata" que nunca se rinde.

Si bien Sarkozy es su primer marido, Bruni se ha descrito a sí misma como una "domadora de hombres" y ha tenido varios romances con intelectuales y estrellas del rock, entre ellos Mick Jagger y Eric Clapton. (Reporte de Dominique Vidalon y Geert De Clercq Edición en español de Javier López de Lérida)