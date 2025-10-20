Modesto Mjällby hace historia al ganar su primera liga sueca

El modesto Mjällby, club de una pequeña localidad del sur de Suecia con algo más de 1000 habitantes, se proclamó este lunes campeón del fútbol del país escandinavo, un título inédito a tres fechas del final del campeonato.

"Es realmente liberador poder vivir esto (antes incluso del final del campeonato)", exclamó su entrenador, Anders Torstensson, para la radio sueca SR.

Fundado en 1939, el Mjällby AIF, cuyo eslogan es "hacer posible lo imposible", se impuso 0-2 fuera de casa al IFK Göteborg.

Jacob Bergstrom y Tom Petterson marcaron los goles de la 20ª victorias en 27 partidos del Mjallby, que disputará las rondas previas para clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Antiguo director de instituto, Torstensson, de 59 años, jugó de niño en las categorías inferiores del Mjällby, y después en el estadio de Strandvallen.

Antes incluso del final del partido en Gotemburgo, club que conquistó en dos ocasiones la Copa de la UEFA (en 1982 y 1987), los aficionados del Mjällby -llegados en número cercano a 1000- trataron de invadir el terreno de juego, lo que provocó la interrupción temporal del partido.

Aún con tres fechas del campeonato por disputarse, el equipo campeón cuenta con 66 puntos, once puntos más que el Hammarby.

