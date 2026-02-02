Modi celebra una "maravillosa" llamada con Trump y agradece reducción de aranceles

El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró este lunes que tuvo una conversación telefónica "maravillosa" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le agradeció por reducir los aranceles sobre productos indios.

"Maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Encantado de que los productos 'Hecho en India' ahora tengan un arancel reducido del 18%", dijo en una publicación en X.

La publicación de Modi no mencionó la afirmación de Trump de que India reduciría a cero los aranceles sobre los productos estadounidenses y dejaría de comprar petróleo ruso.

Trump había anunciado poco antes que llegó a un acuerdo comercial con India, luego de una conversación con Modi en la que se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo más bien en Estados Unidos y, eventualmente, en Venezuela.

Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a ese país de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

Aseguró que, por su parte, India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Trump decidió añadir en agosto un recargo del 25% sobre numerosos productos indios debido a las compras de petróleo ruso por parte de India.

El acuerdo anunciado el lunes también pone fin a ese recargo, precisó a AFP un alto funcionario estadounidense.