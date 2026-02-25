Modi declara ante el Parlamento israelí que India apoya con firmeza a Israel

El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró este miércoles ante el Parlamento israelí que su país apoya a Israel "con firmeza y total convicción" tras el ataque del movimiento palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Modi llegó a Israel este miércoles para una visita de dos días, la segunda desde que asumió como primer ministro en 2014.

"Traigo conmigo las más sentidas condolencias del pueblo de India por cada vida perdida y por cada familia cuyo mundo quedó destrozado por el salvaje ataque terrorista de Hamás", afirmó Modi en un discurso ante el Parlamento israelí en Jerusalén. "Siento su dolor, comparto su duelo", añadió.

"India apoya a Israel con firmeza y total convicción, en este momento y en adelante", sostuvo.

El mandatario añadió que el crecimiento económico de India y la innovación tecnológica en Israel constituyen las "bases naturales" para futuras colaboraciones.