Modi dice que India sólo hizo una pausa militar tras noche sin fuego entre su país y Pakistán

NUEVA DELHI (AP) — India sólo ha “pausado” su acción militar y “tomará represalias bajo sus propios términos” si se produce algún ataque terrorista en el país, afirmó el lunes el primer ministro Narendra Modi, en sus primeras declaraciones públicas desde el alto el fuego negociado por Estados Unidos durante el fin de semana.

Modi habló después que las autoridades indias y pakistaníes afirmaran que no se reportaron disparos durante la noche en la región fuertemente militarizada entre sus países; era la primera vez en los últimos días que las naciones no se disparaban entre sí.

La escalada de hostilidades entre los rivales, con armas nucleares, tras un ataque mortal contra turistas en Cachemira ha amenazado la paz regional. India acusó a Pakistán de respaldar a los milicianos que perpetraron la masacre, acusación que Islamabad negó.

“Vigilaremos cada paso de Pakistán”, declaró Modi en un discurso a la nación. Añadió, en respuesta a los exhortos internacionales al diálogo, que si India dialoga con Pakistán, sólo se centrará en el terrorismo y en la Cachemira controlada por Pakistán. Ambas naciones administran partes de Cachemira, pero la reclaman en su totalidad.

“El terrorismo y el diálogo no pueden ir de la mano. Tampoco el terrorismo y el comercio”, declaró Modi.

No reconoció la oferta de mediación del presidente estadounidense Donald Trump. India y Pakistán llegaron a un acuerdo el sábado para detener todas las acciones militares en tierra, aire y mar.

Por su parte, el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif subrayó que su país acordó el alto el fuego “en un espíritu de paz”, pero que nunca tolerará violaciones de su soberanía e integridad territorial. Habló durante una reunión con el embajador turco, según un comunicado del gobierno.

Altos cargos militares de India y Pakistán se comunicaron el lunes a través de una línea directa para evaluar si el alto el fuego se mantenía y cómo garantizar su implementación.

En un comunicado, el ejército indio señaló que los oficiales discutieron el compromiso de no disparar ni un solo tiro ni iniciar medidas agresivas. Ambas partes acordaron considerar la adopción de medidas inmediatas para reducir el número de tropas en las zonas fronterizas y de avanzada, añadió.

“La noche transcurrió en gran medida en paz en Jammu y Cachemira, así como en otras zonas a lo largo de la frontera internacional”, declaró el ejército indio, añadiendo que no se habían reportado incidentes.

Funcionarios del gobierno local en la Cachemira administrada por Pakistán informaron que no hubo incidentes de disparos transfronterizos a lo largo de la Línea de Control y dijeron que los civiles desplazados por los recientes enfrentamientos entre las fuerzas pakistaníes e indias estaban regresando a sus hogares.

El portavoz militar de Pakistán, el teniente general Ahmad Sharif, dijo el domingo por la noche que Pakistán sigue comprometido a mantener el alto el fuego y no será el primero en violarlo.

Poco después del anuncio del alto el fuego el sábado, Pakistán reabrió todos sus aeropuertos y restableció las operaciones de vuelo. India siguió el lunes con la reapertura de los 32 aeropuertos que habían cerrado temporalmente en las regiones del norte y oeste en medio del aumento de tensiones.

Los ejércitos de los dos países han tenido una de sus confrontaciones más serias en décadas desde el miércoles pasado, cuando India atacó objetivos dentro de Pakistán que, según dijo, estaban vinculados con milicianos responsables de la masacre de 26 turistas en la Cachemira controlada por India. Los turistas, en su mayoría hombres hindúes indios, fueron brutalmente asesinados frente a sus familias en la pradera de la localidad de Pahalgam el mes pasado.

India acusó a Pakistán de apoyar a los milicianos responsables de la masacre, algo que Islamabad negó. El incidente provocó en un principio medidas diplomáticas de represalia por parte de ambas naciones, que llevaron sus relaciones bilaterales a un mínimo histórico.

Ambos expulsaron a los diplomáticos del otro, cerraron su espacio aéreo, fronteras terrestres y suspendieron un tratado de agua crucial.

Después de los ataques del miércoles en Pakistán, ambos lados intercambiaron intensos disparos a lo largo de su frontera de facto en la región conflictiva de Cachemira, seguidos de ataques con misiles y drones en los territorios del otro, principalmente dirigidos a instalaciones militares y bases aéreas. Docenas de civiles murieron en ambos lados en los intensos bombardeos, dijeron los dos países.

El Ejército indio afirmó el domingo por primera vez que sus ataques en la Cachemira controlada por Pakistán y Pakistán la semana pasada mataron a más de 100 milicianos, incluidos líderes destacados.

El teniente general Rajiv Ghai, director general de operaciones militares de India, quien hablará con su homólogo pakistaní el lunes, dijo que las fuerzas armadas de India atacaron nueve infraestructuras y centros de entrenamiento milicianos, incluidos sitios del grupo Lashkar-e-Taiba al que India responsabiliza de importantes ataques armados en India y la región disputada de Cachemira.

Ghai dijo que al menos de 35 a 40 soldados pakistaníes murieron en enfrentamientos a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región disputada de Cachemira entre India y Pakistán. También murieron cinco soldados indios, dijo.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo el jueves que las fuerzas armadas de su país habían matado entre 40 y 50 soldados indios a lo largo de la Línea de Control. El ejército paquistaní también afirmó haber derribado cinco aviones de combate indios e infligido grandes pérdidas en instalaciones militares indias al atacar 26 ubicaciones en India.

El jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal AK Bharti, director general de operaciones aéreas de India, dijo en una conferencia de prensa el lunes que a pesar de los "daños menores sufridos, todas nuestras bases militares y sistemas de defensa aérea continúan plenamente operativos y listos para emprender cualquier misión adicional, si fuera necesario".

Bharti reiteró que la lucha de Nueva Delhi era "con los terroristas, y no con el ejército de Pakistán o sus civiles".

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones hechas por India y Pakistán.

El periodista de The Associated Press Munir Ahmed, en Islamabad, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.