Modi dice que vio "buenos avances" en llamada con Trump sobre negociaciones comerciales

9 oct (Reuters) - El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que habló el jueves con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que "vio buenos avances logrados en las negociaciones comerciales".

Funcionarios del Ministerio de Comercio indio han dicho que, tras las últimas reuniones comerciales en Washington, se espera que pronto se celebre otra ronda de negociaciones entre ambos países.

Trump impuso un arancel del 50% a la mayoría de las exportaciones de India, uno de los más altos para cualquier socio comercial de Estados Unidos.

La medida afecta a unos US$50.000 millones de exportaciones indias a Estados Unidos, perjudicando principalmente a sectores intensivos en mano de obra como el textil, las gemas y joyas y la industria del camarón. (Reporte de Disha Mishra en Bengaluru; Editado en Español por Alejandra Ceballos)