Modi, Lula, Macron y los magnates tecnológicos acuden a cumbre mundial sobre IA en India

El primer ministro indio, Narendra Modi, y varios de los principales magnates tecnológicos, entre ellos Sam Altman, jefe de OpenAI, debatirán este jueves las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial (IA) en una cumbre mundial en Nueva Delhi

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el francés, Emmanuel Macron, también harán presencia junto a otra veintena de jefes de Estado. Se espera que, a finales de semana, se firme una declaración destinada a regular el uso de la IA

La cartelera estelar de empresarios tecnológicos la completa el director de Google DeepMind, Demis Hassabis, y el cofundador de Microsoft Bill Gates, en momentos en que trata de contener los coletazos de la aparición de su nombre en los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein

Impulsada por los sólidos resultados bursátiles de las empresas tecnológicas, la revolución que vive la IA alimenta también las preocupaciones sobre su impacto en el medioambiente, el empleo, la creación artística, la educación o la información

Uno de los principales temores se refiere a las consecuencias de la IA en el mercado laboral, especialmente en India, donde millones de personas trabajan en centros de atención telefónica y servicios de asistencia técnica

"Creamos sistemas capaces de imitar a los humanos. Y, por supuesto, la aplicación natural de este tipo de sistemas es sustituir a los humanos", explicó a la AFP Stuart Russell, un famoso investigador en informática

- Transformación espectacular -

Con sus 1.000 millones de internautas, India se enorgullece de ser el primer país en desarrollo en organizar esta cumbre, la cuarta dedicada a esta tecnología, que se inauguró el lunes

El martes, el ministro indio de Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw, anunció que su país espera atraer en dos años un total de US$200.000 millones de inversiones de empresas tecnológicas a su territorio, en particular para proyectos de IA

Esta suma incluye US$90.000 millones ya revelados el año pasado para la construcción de centros de datos por parte de Google, Microsoft y otras empresas, atraídas por una mano de obra abundante, capacitada y barata que ya ha convertido a India en un campeón de la subcontratación

"Desde mi infancia (pasada) en Chennai, India ha experimentado una transformación espectacular", resaltó el miércoles a la prensa Sundar Pichai, nacido en el país asiático y director general de Alphabet, la empresa matriz de Google

El país "está emprendiendo una trayectoria extraordinaria en materia de IA y queremos ser sus socios", afirmó el miércoles tras anunciar la construcción de nuevos cables submarinos desde India

- Un largo camino por recorrer -

Esos cables están destinados a impulsar las capacidades del país más poblado del planeta en materia de inteligencia artificial

Esta obra forma parte de la gigantesca inversión de US$15.000 millones en cinco años anunciada en octubre por Google, que prevé, en particular, la construcción de su mayor centro de datos fuera del territorio estadounidense en la ciudad de Visakhapatnam (sureste)

Por su parte, el número uno mundial en semiconductores para la IA, Nvidia, anunció una asociación con el proveedor indio de centros de datos y servicios de nube L&T, con sede en Bombay (oeste), para crear "la mayor fábrica de IA de India"

El año pasado, India ocupó el tercer lugar, por delante de Corea del Sur y Japón, en la clasificación mundial anual de competitividad en materia de IA elaborada por la Universidad estadounidense de Stanford (California)

Los organizadores de la cumbre fueron objeto de críticas por las congestiones en los puntos de entrada y otros problemas, especialmente durante el primer día