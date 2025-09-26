Modric contra De Bruyne, veteranos enfrentados en el Milan-Nápoles

Vencedor incluso cuando los partidos se tuercen, el Nápoles de Antonio Conte lidera con pleno de victorias la Serie A. Pero su próximo rival, el AC Milan, está a solo tres puntos y el duelo pasará por el cara a cara en el centro del campo entre dos ilustres veteranos: Luka Modric y Kevin de Bruyne.

El croata y el belga, en los últimos años de sus exitosas carreras, cambiaron la emoción de LaLiga y el poderío de la Premier League por la imprevisible y volcánica Serie A.

De Bruyne, estandarte del triunfal Manchester City, aterrizó en Nápoles con la ciudad del sur todavía de fiesta tras el cuarto 'Scudetto' de su historia, mientras que Modric, ganador de seis Ligas de Campeones con el Real Madrid, llegó al AC Milan, siete veces campeón continental pero que ha perdido su rango de gigante europeo en la última década.

Ambos han disputado los primeros cuatro partidos y suman dos participaciones en goles: el croata con un gol y una asistencia y el belga con dos dianas.

El duelo estelar tendrá un escenario habituado a las grandes noches de fútbol: sobre el césped de San Siro, Modric, de 40 años, y De Bruyne, de 36, harán las delicias de los 'tifosi' rossoneri y de todo un 'Calcio' que estará atento al partido estelar de la 5ª jornada.

Por su parte, la Juventus (2º, 10 pts), que se dejó sus primeros puntos la pasada jornada tras empatar 1-1 contra el Hellas Verona, recibe el sábado al Atalanta (5º, 8 pts) en el otro gran duelo del fin de semana.

Mientras, el Inter de Milán, vigente subcampeón de Italia y Europa, arrancó la temporada con mal pie, encajando dos derrotas en la segunda y tercera fecha (10º, 6 puntos).

La victoria en Champions contra el Ajax y en Serie A contra Sassuolo parecen haber encauzado el rumbo para el equipo... pero no para el argentino Lautaro Martínez, suplente en ambos partidos.

El club Nerazzurri y el atacante Albiceleste visitan Cagliari el sábado con ganas de reivindicarse.

Sin olvidar el club preferido de los aficionados a videojuegos de gestión deportiva: el Como de Cesc Fábregas abrirá la jornada el sábado contra el Cremonese, club que lo iguala en ambición pero que visitará las orillas del lago desprovisto de su fichaje estrella, el inglés Jamie Vardy, lesionado.

-- Programa de la 5ª jornada de la Serie A y tabla de clasificación:

- Sábado:

(13h00 GMT) Como - Cremonese

(16h00 GMT) Juventus - Atalanta

(18h45 GMT) Cagliari - Inter

- Domingo:

(10h30 GMT) Sassuolo - Udinese

(13h00 GMT) Roma - Hellas Verona

Pisa - Fiorentina

(16h00 GMT) Lecce - Bolonia

(18h45 GMT) Milan - Nápoles

- Lunes:

(16h30 GMT) Parma - Torino

(18h45 GMT) Génova - Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2

7.

Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2.

Como 7 4 2 1 1 5 3 2.

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4

11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

