Modric: "Estamos preparados para hacer una buena temporada"

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que tras un camino "dif√≠cil y muy bonito" en la Liga de Campeones esperan coronar su buen a√Īo conquistando este mi√©rcoles la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt, y ha afirmado que est√°n "preparados para hacer una buena temporada".

"Para estar a este nivel tienes que trabajar mucho en el campo y fuera de él. Tenemos muy buena plantilla y estamos preparados para hacer una buena temporada. Vamos a dar el máximo y vamos a ver a dónde llegamos al final", declaró en rueda de prensa.

Para llegar hasta el Ol√≠mpico de Helsinki, han atravesado "un camino dif√≠cil y al mismo tiempo muy bonito. Estamos con mucha ilusi√≥n y muchas ganas, es el primer trofeo de la temporada. Estamos preparados y espero que lo demostremos en el partido", indic√≥. "Cada competici√≥n es importante. Estamos aqu√≠ para ganar y vamos a darlo todo para empezar la temporada de la mejor manera", a√Īadi√≥.

Sobre su estado f√≠sico, se√Īal√≥ que se encuentra "bien" y que el hecho de que este a√Īo haya Mundial "no cambia nada". "No lo veo nada distinto. La edad no importa, importa lo que haces en el campo. Me siento muy bien jugando, hablo con el m√≠ster todos los d√≠as, sabe que me gusta jugar y me siento mejor jugando. Estoy a disposici√≥n del equipo para dar lo m√°ximo. El hecho de que el Mundial est√© en mitad de la temporada no cambia nada; tengo que entrenar bien", expuso.

Finalmente, se deshizo en elogios hacia su compa√Īero Karim Benzema. "Me acuerdo que cuando llegu√© no lo conoc√≠a tanto, pero cuando empiezas a entrenar con √©l ves que es un jugador √ļnico y diferente. Me encanta que la gente sepa lo que vale y lo que yo ya vi en √©l", finaliz√≥.