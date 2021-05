Modric: "Lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club"

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, ha celebrado que "no hay nada mejor" que formar parte del club blanco y, tras firmar su renovación por una temporada más, ha reconocido que, cuando llegó procedente del Tottenham en 2012, "lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club".

"No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial", deseó Modric en declaraciones a los medios del Real Madrid.

El croata reconoció que esta renovación "significa mucho". "Me llena de orgullo y va a significar que voy a estar aquí casi 10 años. Es algo increíble, que ni esperaba. Llegué aquí casi con 27 años y lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club, donde la exigencia es máxima y siempre tienes que estar al nivel más alto posible para merecer seguir. Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este club", dijo.

A sus 35 años, Modric explicó que se cuida "al máximo día a día" porque alargar su carrera pasa por "estar centrado, entrenar, recuperarse, comer bien y descansar bien". "Por eso creo que sigo manteniendo este nivel que he mostrado este año. Este club te obliga a hacer lo máximo y mientras esté aquí voy a darlo todo", garantizó, añadiendo que le resulta difícil "elegir un momento con el Real Madrid porque hay muchos".

"No me gustaría elegir uno, pero ganar la Décima y hacer esa temporada un doblete al ganar la Copa, el doblete de la temporada 2016/17, en el que ganamos Liga y Champions... En estos años hemos jugado muy bien y me sentí con mucha confianza, disfrutando de los partidos. También el año 2018, que fue espectacular para mí tanto a nivel individual como colectivo. Ha sido espectacular lo que hemos hecho estos nueve años. Es casi irrepetible y, para ser honesto, no podía imaginar que iba a ganar cuatro Champions", se sinceró.

Europa Press