Modric: "No hay nada más grande que el Real Madrid"

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric asimilaba aún su quinta Champions una hora después del pitido final en París, donde el cuadro blanco agrandó su leyenda con la decimocuarta Copa de Europa, demostrando una vez más que es el club "más grande".

"Estamos todavía pensando qué ha pasado, qué hemos hecho y la verdad es que no hay palabras. Este equipo, este club es, sin ninguna duda, es el mejor de la historia del fútbol", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Siempre decimos esto y hay que repetirlo siempre, no hay nada más grande que el Real Madrid", añadió el croata. Modric dio la razón al presidente del club, Florentino Pérez, y a Carlo Ancelotti, técnico, cuando dicen que los jugadores son madridistas.

"Sin ninguna duda, cuando lo ves cómo sienten esta camiseta los jugadores, lo queremos a este club y por eso tantos éxitos y tantos buenos resultados. Cinco era inimaginable, pero ya las tenemos, ojalá venga alguna más", añadió, antes de dar las claves de una final sufrida, como la temporada, pero con éxito.

"No rendirnos, carácter, no bajar los brazos, creer hasta el final, y como hemos hecho hoy. El primer tiempo no hemos jugado bien pero en el segundo tiempo desde el gol que nos anularon empezamos a jugar más y a creer más y al final ganamos", terminó.