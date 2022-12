Modric: "Todos nos dieron por muertos, pero hemos demostrado que nunca nos rendimos"

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, destacó la "fe" de su equipo para conseguir el pase a semifinales del Mundial, tras el triunfo de este viernes por penaltis ante Brasil, al mismo tiempo que reconoció que es "impresionante" volver a estar entre los cuatro mejores, y que cuando todos les dieron "por muertos", demostraron que "nunca se rinden".

"Lo ten√≠amos casi perdido cuando metieron el gol. Creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos demostrado una vez m√°s que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme. Ten√≠amos confianza, al final cuando ganas a Jap√≥n en el √ļltimo por penaltis, afrontas la siguiente con confianza. Si encima el primero de ellos falla, te da mucha m√°s confianza", se√Īal√≥ el jugador en declaraciones a Gol Mundial, recogidas por Europa Press.

El de Zadar insisti√≥ en la calidad de su equipo para volver a estar, cuatro a√Īos despu√©s, en una semifinal del Mundial. "Seguramente nadie pensaba que pod√≠amos llegar tan lejos, pero entre nosotros hemos tenido la fe y tenemos un equipo muy bueno, con gente joven que ha tra√≠do otra calidad. Seguro que jugando y ganando as√≠ tendremos m√°s alegr√≠as. Estoy muy contento por estar en una semifinal cuatro a√Īos despu√©s, es impresionante", indic√≥.

Adem√°s, el croata destac√≥ la figura del meta Dominik Livakovic, como uno de los h√©roes de la noche. "En los penaltis ha estado impresionaste, pero no solo ah√≠, sino durante todo el partido. Ha parado muchas muy buenas y ha demostrado que es un gran portero, me alegro por √©l. Ahora hay que descansar porque nos espera un partido duro en semis", se√Īal√≥.

El futbolista tambi√©n quiso acordarse de su compa√Īero en el Real Madrid Rodrygo Goes, tras fallar uno de los penaltis de la 'Canarinha'. "Le puede pasar a cualquiera, a Rodrygo hay que felicitarle por tener fuerza y mentalidad para tirar ese penalti. Todos pueden fallar. Yo me acuerdo cuando fall√© mi penalti en la tanda contra Turqu√≠a en 2008. No es f√°cil, pero esto le har√° m√°s fuerte y coger√° mas experiencia para seguir", concluy√≥.

Europa Press