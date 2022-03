Modric: "Si salimos con personalidad tenemos muchas posibilidades de pasar"

"El Bernabéu va a recibir con cariño a Ramos, no hay otra manera: es una leyenda y el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid"

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric afirmó que si el conjunto blanco sale "con personalidad" y "agresividad" tiene "muchas posibilidades" de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, la víspera del partido de vuelta de los octavos contra el París Saint Germain, que se disputa este miércoles (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu.

"¿Bloque bajo o presionar? Depende, porque cada partido es diferente y de lo que el míster quiere. Lo más importante es salir con personalidad, con una buena energía como en el partido contra la Real Sociedad, y con agresividad. Si hacemos esto, tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria", dijo en rueda de prensa.

Para ello, el mediocentro blanco destacó que el apoyo de la afición en el Bernabéu tendrá un "rol importante". "Para nosotros el Bernabéu significa mucho. Hemos jugado muchos de estos partidos y la ayuda del público va a ser muy importante. Vamos a necesitar a la grada en los momentos complicados y nos apoyará como han hecho siempre", destacó.

Modric lamentó la baja por sanción de Casemiro debido a lo "que significa" para el juego del equipo de Carlo Ancelotti, pero advirtió de que otros jugadores como Fede Valverde o Eduardo Camavinga "lo van a hacer bien". "A ver si llega Toni, espero que esté. Estos partidos los queremos jugar todos, pero hay que estar al cien por cien. Si juega significa que va a estarlo. Si sales al campo tienes que estar al cien por cien, no hay ninguna excusa", recalcó.

Aseguró que en el vestuario no han comentado la posible baja por un pisotón del delantero francés Kylian Mbappé, autor del tanto del triunfo en la ida en París, aunque deseó que juegue este miércoles la 'final' en el Bernabéu.

"Para ser honestos ni hemos hablado de esto. Estamos enfocados en lo que vamos a hacer nosotros. Espero que Kylian esté bien porque no queremos que nadie se lesione. Si está es porque estará ya al cien por cien", señaló.

"claro que me gustaría jugar con mbappé"

Confesó que habla con Sergio Ramos "casi todos los días" y que será "bonito" ver otra vez al excentral del equipo blanco. "El Bernabéu va a recibirle con todo el cariño, estoy seguro de que va a ser así. Es una leyenda de este club, uno de los mejores defensas de la historia y el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid. No hay otra manera para recibirlo por todo lo que ha significado", auguró.

Acerca del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el internacional croata ensalzó la calidad del delantero galo. "Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es uno de ellos. Claro que me gustaría estar con él en mi equipo. Pero es un jugador del PSG y a ver qué pasa en el futuro. Es difícil hablar de jugadores que no están aquí. No existe ningún jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo", reiteró.

No quiso hablar de su renovación porque aseguró que el partido de este miércoles es "muy importante". "Estoy muy concentrado en eso. No sé lo que hará el público con Mbappé. Lo que tiene que hacer es apoyar a muerte al equipo", indicó.

La "presión es grande" tanto para el Real Madrid como para el PSG. "Ellos tienen muchas ganas de ganar la 'Champions' y están haciendo todos para hacerlo, y no lo han conseguido. Eso dice mucho de lo difícil que es. Nosotros hemos ganado tres seguidas y cuatro en cinco años y parece fácil. El Real Madrid siempre tiene presión porque es el mejor equipo de la historia y siempre queremos ganar", recordó.

Modric advirtió de que Neymar "es un peligro grande", aunque acabe de salir de una lesión larga, pero que es un "jugador top mundial", y de la invasión rusa en Ucrania deseó que se "termine cuanrto antes porque la guerra no hace bien a nadie". "He vivido una y es triste ver cómo muere gente inocente y lo que está pasando casi a nuestro lado", manifestó.