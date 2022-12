Modric sobre sus compañeros brasileños del Real Madrid: "Podemos ser amigos después del partido"

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, se mostró este jueves confiado de cara al partido de cuartos de final contra Brasil el próximo viernes, al mismo tiempo que destacó el buen momento de forma de Vinicius y las ganas que tiene de enfrentarse a algunos de sus compañeros en el Real Madrid.

"Está en un momento de forma increíble. Es un gran tipo y tenemos una gran relación. Ha mejorado mucho. Se nota tanto en el club como en la selección. Tenemos una tarea complicada porque es difícil parar a Vinicius. Todos conocen ya sus virtudes pero si puedo complicarle en un determinado momento, lo haré", reconoció el jugador en rueda de prensa.

En este sentido, Modric tendrá enfrente a varios compañeros de club como Vinicius, Rodrygo o Eder Militao, a los que confesó, tiene ganas de enfrentarse. "¿Jugar contra compañeros en el Real Madrid? Podemos ser amigos después del partido. Pero mientras, cada uno lucha por su país y nosotros haremos todo por ganar. Tengo ganas de jugar contra ellos", afirmó.

"Hicimos algo importante al superar los octavos de final y situarnos en cuartos pero, independientemente de eso, queremos todavía más. Nos espera el partido más grande del torneo, contra uno de los favoritos al título. Brasil siempre es favorito y lo han demostrado en lo que va de torneo. Tenemos que estar bien y dar lo mejor. Si es así, tendremos opciones. Es un partido ante un gran rival pero tenemos nuestras cualidades y confianza", señaló.

Además, el croata se mostró confiado de poder conseguir su primera victoria frente a Brasil, a la que nunca antes ha ganado. "Jugué varias veces contra ellos pero no he podido ganarles. Espero que esto cambie. Brasil tiene grandes jugadores en todos los puestos. Tenemos que ser agresivos, correr igual que ellos y no dejarles jugar. Eso es importante. Cuando no tengamos el balón debemos ser agresivos y firmes", indicó.

"No nos ocupamos de las estadísticas. Estamos centrados en nosotros mismos. Por supuesto, todos dan más opciones a Brasil y a todos los equipos que juegan contra nosotros como Argentina, Brasil y España que siempre son favoritos. Pero hemos demostrado muchas veces que no siempre ganan los favoritos. Eso no nos preocupa. Respetamos a todos pero también somos capaces de todo", destacó.

Preguntado sobre la regeneración que sufrió la plantilla croata tras el Mundial de Rusia 2018, el capitán valoró su papel dentro del vestuario. "Ahora tengo más responsabilidad. Siempre he tenido responsabilidad. A pesar de la marcha de Ivan tenemos un gran centro del campo. Está Mateo Kovacic, que está a un gran nivel y ocupó el lugar de Rakitic. Estamos bien otra vez. Igual todavía no al nivel de Rusia 2018 pero sí un gran equipo", apuntó.

"Croacia es una nación muy talentosa y no solo en el fútbol. Siempre producimos talentos en todos los deportes. En el fútbol siempre ha sido así. Teníamos grandes talentos. Croacia es reconocible por eso. No tengo una explicación especial. Nos encantan los deportes y los talentos nacen. Funciona bien en las escuelas de fútbol y somos simplemente una nación talentosa. Es difícil para mí decir por qué", advirtió.

En este sentido, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, también se mostró confiado de cara a la cita contra la 'Canarinha', aunque reconoció que el cambio generacional de su selección hizo que sean un equipo "diferente al de hace cuatro años", el cual quedó subcampeón del mundo.

"Esta es una selección nueva. Tenemos dieciocho jugadores nuevos y es imposible comparar. Tuvimos una gran generación que jugó junta durante diez años, que tuvo altibajos y culminó en Rusia. Fueron jugadores en los mejores clubes del mundo y ahora no es así. Para mí es un éxito. Y una suerte que queden jugadores que estuvieron en Rusia como Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lvren o Domagoj Vida", afirmó el técnico en rueda de prensa.

Sobre el rival que tendrán en frente, el técnico croata reconoció la superioridad de los brasileños. "Brasil es el mejor equipo de este torneo, es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos", añadió.

"No necesitas una motivación más grande que unos cuartos de final y contra Brasil. Todos soñamos con partidos así. Sabemos lo que supone Brasil en el fútbol, es por si solo un aliciente para todos. No tenemos nada que perder. Croacia ya tuvo un gran papel aunque queremos más. Si hubiera sido en la final hubiera sido mejor", concluyó.

Europa Press