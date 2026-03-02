Moeve se asocia con Masdar en un proyecto de hidrógeno verde de 1.000 millones de euros

MADRID, 2 mar (Reuters) - La empresa energética española Moeve ha aprobado un importante proyecto de hidrógeno verde que supondrá más de 1.000 millones de euros (US$1.200 millones) en inversiones, con la compañía de energías renovables de Abu Dabi Masdar como socio minoritario.

Moeve anunció el lunes que había tomado la decisión final de inversión sobre la primera parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en España, que tendrá una capacidad de 300 megavatios y la posibilidad de añadir otros 100 MW en función de la disponibilidad de la red y la aprobación del consejo de administración. Será el mayor proyecto de este tipo en el sur de Europa, según la empresa.

La semana pasada, la empresa consiguió la conexión a la red española para el proyecto. Una planta de energía solar dedicada complementará la energía de la red. El proyecto cuenta con el apoyo de más de 300 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Moeve mantendrá el 51% del proyecto, mientras que Masdar y la empresa de energías renovables Enalter poseerán el resto de las acciones.

Propiedad del fondo Mubadala de Abu Dabi y de la empresa de capital riesgo estadounidense Carlyle Group, Moeve cambió de nombre en 2024 para reflejar su orientación hacia negocios con bajas emisiones de carbono en el marco de un plan de 8.000 millones de euros. Desde 2022, ha vendido la mayor parte de sus activos de producción de petróleo, incluidas las operaciones en Abu Dabi y Sudamérica.

Moeve también anunció el lunes que su beneficio neto aumentó hasta los 341 millones de euros el año pasado, frente a los 92 millones de euros del año anterior.

Moeve dijo que las conversaciones con la empresa energética portuguesa Galp para fusionar sus negocios de refinería, productos químicos y venta minorista de combustible continuaban y aún se encontraban en una fase no vinculante.

(1 dólar = 0,8519 euros)

