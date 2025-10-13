Moeve se une a una plataforma de Shell para aumentar el combustible sostenible para aviones

Por Stephanie Kelly

La energética española Moeve se ha convertido en el primer proveedor externo de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) en unirse a la plataforma de Shell basada en "blockchain" o cadena de bloques para escalar el uso de este combustible, según ha informado la petrolera a Reuters tras la firma de un acuerdo.

La plataforma Avelia, de Shell, es un sistema de "reserva y reclamación" que tiene como objetivo conectar a las aerolíneas, los proveedores de combustible y los compradores corporativos. Avelia, lanzada en 2022 con Amex Global Business Travel y Accenture, había facilitado el uso de más de 41 millones de galones de SAF en 17 aeropuertos hasta mediados de 2025.

Moeve produce SAF a partir de aceite de cocina usado en su Parque Energético de La Rábida. Tiene previsto ampliar su capacidad total a 800.000 toneladas métricas anuales de aquí a 2030.

El mercado mundial de SAF ha tenido dificultades para crecer a pesar de las presiones para descarbonizar el sector de la aviación. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo en junio que esperaba que la cantidad de combustible de aviación sostenible producido se duplicara en 2025 hasta alcanzar los 2 millones de toneladas. Sin embargo, esto solo representaría el 0,7% del consumo de combustible de las aerolíneas.

