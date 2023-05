MOGAS Industries, Inc. celebra sus 50 años

Houston--(business wire)--may. 18, 2023--

MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) celebrará su cincuentenario con un acto conmemorativo el jueves 18 de mayo de 2023. La empresa comenzó su actividad oficialmente a las 20:20 del 17 de mayo de 1973.

MOGAS se ha forjado una reputación mundial como fabricante líder de productos de servicio severo para las aplicaciones industriales más extremas en las industrias de la energía, la minería, el refinado, la petroquímica/química, el petróleo y el gas, y las aplicaciones especiales. Entre las unidades de negocio más importantes destacan Válvulas de servicio severo, Sistemas y consultoría (módulos), Tecnologías de superficie (revestimientos), Servicio y confiabilidad.

Louis Mogas fundó Mogas Machine Works en 1973 al frente de 16 empleados que trabajaban en una planta de fabricación de 19 000 pies cuadrados en un par de acres. En la actualidad, la empresa privada MOGAS Industries emplea a más de 325 personas en seis países. En su sede de Houston tienen ahora 100 000 pies cuadrados de capacidad de fabricación en 15 acres. Las mejoras del campus, como las oficinas corporativas «Clase A», una instalación de revestimientos avanzados, un parque arbolado de 3 acres y numerosas renovaciones de las instalaciones atestiguan el éxito de MOGAS, no solo como un fabricante destacado, sino también que la empresa se mantiene fiel a su filosofía comercial original de anteponer las personas a las ganancias.

Gran parte de las ventas de MOGAS son internacionales, con centros de ventas y servicio en China, Australia, Canadá, Sudamérica, África, Oriente Medio, Europa e India. Con representantes y técnicos en más de 40 países, MOGAS es famosa por asociarse con sus clientes para hacer frente a los desafíos cada vez mayores de las aplicaciones de servicio severo.

Con motivo del aniversario número 50 de la empresa, Matt Mogas, director ejecutivo/director de operaciones de MOGAS, señala: «Me siento increíblemente afortunado por haber trabajado con tantos empleados, representantes y clientes excelentes durante estos últimos 33 años. Han tenido un enorme impacto en MOGAS Industries y en mí personalmente. Es un verdadero honor pertenecer a MOGAS y aprovechar la experiencia de los grandes hombres que me precedieron, especialmente Sam Furman, Tommy Bright, Cary Lorenz y, por supuesto, mi padre, Louis Mogas, el gran arquitecto, maestro, creador de nuestra cultura, creencias y visión».

La cultura de MOGAS consiste en servir a la comunidad. La empresa contribuye con importantes recursos a muchas causas valiosas y apoya con entusiasmo el sólido espíritu de voluntariado de sus empleados. Las contribuciones benéficas a organizaciones incluyen: Ronald McDonald House, MS150, Camp for All, The Periwinkle Foundation y asociaciones empresariales con escuelas primarias y secundarias locales. La empresa también presta apoyo a iniciativas privadas de bien público, centradas en la calidad de vida.

MOGAS en su conjunto se enorgullece de este logro trascendental.

Acerca de MOGAS Industries, Inc.

MOGAS Industries Inc. es la empresa de tecnología de servicio severo de mayor confianza, que brinda servicios de renombre mundial y los mejores productos de servicio severo específicos para aplicaciones críticas en los sectores de la energía, la minería, el petróleo y el gas, el refinado, la química/petroquímica e industrias especializadas.

