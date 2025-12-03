Mogherini, exjefa de Política Exterior de la UE, acusada de fraude y corrupción

Por Charlotte Van Campenhout

La exjefa de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y otras dos personas han sido acusadas formalmente de fraude en la contratación pública y corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, informó el miércoles la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).

Las tres personas fueron detenidas el martes en el marco de una investigación sobre fraude en la UE y ahora han sido puestas en libertad mientras la investigación sigue su curso, dijo la EPPO, y añadió que no se consideraba que hubiera riesgo de fuga.

La EPPO se refirió a los otros dos sospechosos como un alto representante del Colegio de Europa en Brujas y un alto responsable de la Comisión Europea. Tres fuentes dijeron a Reuters que uno de los detenidos era el alto diplomático de la UE Stefano Sannino.

Ni Mogherini ni Sannino pudieron ser localizados para hacer comentarios.

Las detenciones se produjeron tras redadas en el servicio diplomático de la UE en Bruselas, en el Colegio de Europa -universidad de élite de Brujas en la que se forman muchos representantes de la UE- y en los domicilios de los sospechosos.

Mogherini fue alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y de Seguridad y jefa de su servicio diplomático de 2014 a 2019. Se convirtió en rectora del Colegio de Europa en 2020.

Según la EPPO, la investigación se refiere a "sospechas de fraude relacionadas con la formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos".

Mogherini y Sannino, ambos de nacionalidad italiana, son bien conocidos en los círculos diplomáticos de Bruselas, y la noticia de sus detenciones causó conmoción en la comunidad de la UE. (Información de Charlotte Van Campenhout; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)