Mohammad Rasoulof, o cómo hacer una buena película clandestina

"Se necesitan 20 años de formación para aprender" a hacer una buena película clandestina, declaró en una entrevista con la AFP el director iraní Mohammad Rasoulof, después del estreno en Cannes de su film sobre las mujeres y la libertad en su país.

Rodada de forma clandestina, "The seed of the sacred fig" ("La semilla del higo sagrado" en su título provisional), en liza por la Palma de Oro, surgió cuando el director estaba en la cárcel y está ambientada durante las protestas que sacudieron Irán a finales de 2022, tras la muerte de la joven Mahsa Amini.

PREGUNTA: ¿Qué significa rodar clandestinamente en Irán?

RESPUESTA: "Se necesitan 20 años de formación para aprenderlo. Si no, cualquiera podría hacer una buena película clandestina... Hablando en serio, cuanto más frecuentas los interrogatorios, los servicios secretos, más sabes cómo evitarlos. Como te muestran tus correos electrónicos, entiendes como debes escribirlos (para no ser descubierto). Te enseñan tus cuentas bancarias, y entiendes que no tendrías que haber utilizado tu tarjeta de crédito.

Cada vez, al pasar tiempo con ellos, entiendes cómo te encontraron. Y cómo conseguir que no te descubran la próxima vez. Admito que tiene algo de gánster, mi caso. Pero la cárcel es un buen lugar para aprender estas cosas".

P: Mostró en Cannes las fotografías de dos de sus actores...

R: "Todo el equipo que se quedó en Irán está amenazado, preocupado, ya sea mi director de fotografía, mi escenógrafo, mi diseñador de vestuario, maquillaje, todo el mundo. Todos lo que han trabajado en este equipo y para esta película son, en este momento, víctimas de intimidaciones. Escogí estos dos actores como símbolo de este equipo, porque sólo tengo dos manos".

P: ¿Qué puede proteger a los que se quedaron en Irán?

R: "Creo que se tiene que ejercer una presión política contra el régimen iraní para que cese la represión y la censura de los artistas. Simplemente, el hecho de describir su situación, de decir cuáles son las presiones que sufren, ya es un buen comienzo. Quizás es un poco idealista pensar que esa presión política llegará, pero estoy convencido de que es la única forma de obtener un cambio".

P: Dijo que espera que la dictadura desaparezca. ¿En qué se basa su esperanza?

R: "Hace alrededor de dos años, cuando la campaña para la liberación de las mujeres ('Mujer, vida, libertad') comenzó, nadie pensó que, tras la muerte de Mahsa Amini, la gente iba a manifestarse como lo hizo. Pienso que el pueblo iraní está lleno de rabia, pero que espera la ocasión para mostrarlo".

P: La muerte del presidente Raisi abre un periodo de incertidumbre. ¿Piensa que el sistema puede cambiar desde el interior?

R: "Siempre hay una esperanza, pero es difícil predecir los acontecimientos políticos. Yo soy incapaz. Todo lo que espero es que este cambio llegue y que el pueblo iraní pueda respirar".

P: ¿Cuáles son sus planes ahora que se ha ido de Irán?

R: "No tengo planes de volver inmediatamente a Irán, y voy a trabajar, a hacer películas, voy a meterme rápidamente en otro proyecto. Quizás un proyecto de animación, hacer 'stop-motion' con personajes de plastilina, u otra cosa. Seguro que me inspiraré de nuevo rápidamente en mi experiencia en la cárcel".

