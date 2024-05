Mohammad Rasoulof, que huyó de Irán, presentará su película a concurso por la Palma en Cannes

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que huyó de su país tras ser condenado a 5 años de cárcel y a recibir latigazos, presentará en el Festival de Cannes su película "The seed of the sacred fig", prevista este viernes, informaron el martes los organizadores.

La película, que aborda la represión interna en Irán por parte del régimen islámico, concursa por la Palma de Oro.

Jz/js

AFP