Mohammadi, Nobel de la Paz iraní, ha sido hospitalizada tras un arresto violento, según su familia

DUBÁI, 15 dic (Reuters) - Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue trasladada a urgencias del hospital en dos ocasiones tras los golpes que le propiciaron las fuerzas de seguridad que la detuvieron el 12 de diciembre, según informó el lunes su familia a la Fundación Narges.

La activista por los derechos humanos ganó el galardón mientras estaba en prisión en 2023, tras su campaña de tres décadas en favor de los derechos de la mujer y la abolición de la pena de muerte en Irán.

Fue detenida de nuevo el viernes, tras haber sido puesta en libertad a finales del año pasado, después de denunciar la sospechosa muerte del abogado Khosrow Alikordi.

El fiscal de Mashhad, Hasan Hematifar, dijo a la prensa el sábado que Mohammadi y el hermano de Alikordi habían hecho comentarios provocadores en la ceremonia en memoria del abogado, celebrada en la ciudad nororiental de Mashhad, y habían animado a los presentes a "corear consignas transgresoras" y a "alterar el orden público".

La Fundación Narges, dirigida por la familia, dijo que Mohammadi había llamado a su familia a última hora del domingo.

"Narges Mohammadi dijo en la llamada que los golpes fueron tan fuertes, contundentes y repetidos que la llevaron dos veces a urgencias del hospital. (...) Su estado físico en el momento de la llamada no era bueno y parecía encontrarse mal", dijo la fundación en una publicación en la red social X.

Mohammadi salió de la prisión de Evin, en Teherán, en diciembre del año pasado, tras la suspensión de su pena de cárcel para someterse a tratamiento médico.

Contó a su familia que la habían acusado de "cooperar con el Gobierno israelí" y que había recibido amenazas de muerte de las fuerzas de seguridad, lo que la llevó a pedir a su equipo jurídico que presentara una queja formal contra el cuerpo de seguridad que la detuvo y contra la forma violenta en que se produjo su arresto.

No hubo comentarios inmediatos de las autoridades iraníes. (Información de la redacción de Dubái; edición de Alex Richardson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)