Moi Caicedo da la victoria al Chelsea contra el Pafos de Chipre

Un gol cerca del final del ecuatoriano Moisés Caicedo le dio al Chelsea una sufrida victoria 1-0 sobre el Pafos chipriota, que le permite quedar a un paso de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Pese a la teórica diferencia de presupuestos y calidad de sus planteles, al Chelsea le costó muchísimo superar el ejercicio de supervivencia en defensa planteado por el equipo de Chipre en Stamford Bridge.

El mejor de los primeros 45 minutos fue el portero del equipo chipriota, Jay Gorter, contra el que se estrellaron una y otra vez los jugadores Blues.

El Pafos, en una de las escasas incursiones ofensivas, estuvo a punto de abrir el marcador, pero el disparo del brasileño Jaja lo desvió Reece James y al portero Filip Jorgensen, sustituido en el descanso por el español Robert Sánchez, lo salvó el palo (32').

Pero el equipo chipriota sucumbió cuando quedaban menos de 15 minutos para el final: en el enésimo córner para los Blues, Moi Caicedo conectó un cabezazo y superó a Gorter al minuto 78.

Esta cuarta victoria en siete partidos jugados le permite a los Blues sumar 13 puntos y llegar la última fecha, el miércoles próximo, en el octavo lugar, el último de clasificación directa a octavos de final.

El Chelsea visitará al Nápoles en el cierre de la liguilla y un triunfo en el San Paolo le bastaría para acceder a octavos de final sin tener que pasar por los playoffs, que disputarán los colocados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto.

El Nápoles, que igualó 1-1 el martes con el FC Copenhague de visita, suma ocho puntos y está vigésimo quinto, en zona de eliminación, por lo que deberá jugarse la ropa para conseguir la victoria y poder meterse en los playoffs para octavos.