Mojtaba Jamenei, candidato a suceder a su padre como guía supremo de Irán

Tras la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos, uno de los principales candidatos a sucederlo es su hijo Mojtaba, considerado una de las personalidades más influyentes de la república islámica.

Irán quiere designar "lo antes posible" un nuevo líder, afirmó el miércoles Ahmad Khatami, miembro de la institución encargada de elegir al guía supremo.

Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

También se evocan los nombres de Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país, del conservador Mohsen Araki, e incluso de Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

De ser elegido, Mojtaba Jamenei asumiría a los 56 años el lugar de su padre, abatido el sábado a los 86 años tras más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Alí Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los "seyed" -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre".

Alí Jamenei "delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo", quien trabajó "en estrecha colaboración" con unidades de los Guardianes de la Revolución "para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos", añadía el Tesoro estadounidense.

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israeloestadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría "en un objetivo".