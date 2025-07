Moldavia acusa a Rusia de invertir 100 millones de euros para socavar las elecciones de septiembre

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha acusado este miércoles al Gobierno de Rusia de invertir 100 millones de euros en "financiación ilegal externa" para socavar el proceso electoral previsto para el próximo mes de septiembre en el país, al tiempo que ha señalado que Moscú busca poner en marcha una "injerencia sin precedentes". "Rusia busca el control de Moldavia a partir de las elecciones de otoño y se está preparando para ello", ha aseverado durante una rueda de prensa en Chisináu, la capital del país. No obstante, no ha ofrecido ningún documento o prueba que respalde estas declaraciones y ha alertado de que las medidas de Rusia muestran una "clara desesperación por parte del régimen". Sandu ha acusado en varias ocasiones a Rusia de tomar medidas como esta en relación con los procesos electorales del país. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha rechazado estas acusaciones y ha dicho "no inmiscuirse en los asuntos internos de terceros" y ha negado planes de este tipo de cara a las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre.

